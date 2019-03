Bakan Varank: Akhisar'da Yenilikçi Kurutma Merkezi Kurmayı Planlıyoruz (2)

Kaynak: DHA

MİLLET BAHÇESİNİN TANITIMINA KATILDILAR Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Akhisar 'daki eski stadyumun millet bahçesine dönüştürülme projesinin tanıtımına katıldı. Tanıtımın yapıldığı eski Akhisar Şehir Stadyumu'nda inceleme yapan Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank, Cumhur İttifakı'nın AK Parti 'li Akhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel 'in projesini destekleyeceklerini söyledi.'AKHİSAR'IMIZA TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ'Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar'ın en önem verdikleri ilçelerden biri olduğunu belirtip, " Ege 'mizin incisi topraklarıyla, üretken sanayisi ile çok önemli bir ilçe. Akhisar'a hizmet etmek bizim için önemli bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağı. Geçtiğimiz sene büyük bir hızla Akhisar'ımızın güzel bir stadyum kazandırdık. Bundan sonrada daha güzel bir şekilde hizmetlere devam edeceğiz. Biz bu anlamda Akhisar'ı spor konusunda bir marka şehir haline getirmek için çalışacağız. Sadece futbolda değil, basketbol , voleybolda, 60 yakın branşta çok ciddi başarılarımız var. Bunlardan bazılarını Akhisar'da öncü takımlar konumunda marka haline getirmek konusunda da Hüseyin Eryüksel başkanımla da çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. 31 Mart sonrası bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde bitireceğiz" dedi. Türkiye 'deki spor tesislerinin en yeni ve kaliteli olması bakımından dünyanın en iddialı tesisleri arasında olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda Akhisar, bu tesislerden bir tanesine stadyum olarak sahip. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de hem Akhisarspor ile hem diğer kulüplerimizle öncü bir marka olmaya devam edecek. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemize, tüm ilçelerimize hizmet ettiğimiz gibi inşallah Akhisar'a da tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu.'MİLLET BAHÇESİNİ AKHİSAR'IMIZA KAZANDIRACAĞIZ'Bakan Kasapoğlu, Akhisarspor'a uzun yıllar hizmet eden eski stadyumunun bulunduğu alanın bundan sonraki süreçte belediye ile birlikte; halkın çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla birlikte vakit geçireceği çok güzel donatım alanlarıyla pek çok branşa içinde barındıran sportif imkanlarıyla dolu bir projeyi ' Millet Bahçesi ' olarak ilçe kazandıracaklarını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın çok özgün projelerinden biri Millet Bahçesi ve bu alanı biz çok hızlı bir şekilde Akhisar'ımıza kazanacağız. Stadyumu nasıl Akhisarspor'a kazandırdıysak burayı da Akhisar halkına 31 Mart sürecinden sonra Hüseyin başkanımla kazandıracağız. Elbette biz birçok branşı önemsiyoruz. Avcılık ve atıcılık ile ilgili önemli bir çalışmamız var. Çağlak Boğazı'nın bulunduğu alanı en hızlı bir şekilde Akhisar'ımıza kazandıracağız. Bununla birlikte semtlerimizde tüm vatandaşlarımızın gece-gündüz kullanacağı, içerisinde voleybolun, basketbolun ve futbolun olduğu bir semt sahasını Akhisar'a kazandıracağız. Amacımız genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle engelli, engelsiz ayrımı gözetmeksizin herkesin kolayca spora erişimini sağlamak. Hüseyin başkanda bu enerjiyi bu isteği görüyorum onunla birlikte düzenli bir şekilde çalışınca inşallah hepsini Akhisar'a kazandıracağız. Akhisar'dan dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular çıkarmak istiyoruz."'AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'Amatör spor kulüp camialarının kendileri için önemli bir çalışma ortağı olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu manada biz amatör spor kulüplerinin desteklenmesi istiyoruz. Gerek tesis noktasında gerekse finansal konularda amatör spor kulüplerine destek vermeye çalışıyoruz. Hüseyin başkan ile Akhisar'ın amatör kulüplerinin tesisleşme konusunu analiz ettik. Onlara tesisler kazandırmak istiyoruz" dedi.BAKAN VARANK: ŞEHRİMİZİ TOPTAN KALKINDIRMAK İSTİYORUZBakan Mustafa Varank ise Akhisar'ın zeytinciliğin başkenti olduğunu belirtip, "Tarımsal anlamda Akhisarımız'ı destekleyeceğiz. Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 'nin genişleme alanıyla ilgili projelerimiz var. Onları en kısa zamanda tamamlayacağız. Burada bir tarım ürünleri ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması planımız var. Hayvancılık organize sanayi bölgesi konusunu Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte ele alacağız. Orada da bizim katkılarımız olacak. Akhisar'daki sanayinin her gün gelişmesinden çok mutluyum. Burası bir gıda şehri olmasının yanında oldukça önemli bir sanayi ilçesi. İnşallah burada katma değerli üretimle, yerlilik oranı yüksek ürünleri üreten bir sanayi ile burayı Ege Bölgesi'nin önemli üretim üstlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Bu konuda da inşallah başkanımızla birlikte çalışacağız. Her zaman söylüyoruz; bir şehirde bir ilçede başarılı olabilmek için uyum çok önemli. Genel ile yerelin uyumu yakalanırsa orada verim almak daha iyi oluyor. Bu uyumu yakalayamazsak, orada verim almak, başarı elde etmek mümkün olmuyor. İnşallah biz Manisamız ve Akhisarımız ile beraber bütün ilçelerimizde Cumhur İttifakı ile tam bir uyum içerisinde genel ve merkezi hükümetle yerelin uyumunu sağlamak istiyoruz. Şehrimizin toptan kalkındırmak istiyoruz. Burada tam bir uyumu yakalayarak Cumhur İttifakı ile güzel bir belediyecilik, güzel bir kalkınma örneği göstereceğiz. Bu mana da bütün Akhisarlı hemşehrilerimizin, Manisalı hemşehrilerimizin desteğine talibiz. 31 Mart'ta inşallah vatandaşlarımız doğru tercih yapacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.Açıklamaların ardından geçtikleri Gölmarmara ilçesinde Belediyeyi ziyaret eden Bakan Varank ile Kasapoğlu, daha sonra Kula 'ya gitmek üzere buradan da ayrıldı.Cemil SEVAL-Barış GEZİCİ/MANİSA,