Bakan Varank: "Ar-Ge Sayısındaki Artış Sevindirici"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:56



29 Kasım 2018 Perşembe 13:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2017 yılında Ar-Ge harcamaları geçen seneye göre yüzde 21,2'lik artışla 29 milyar 855 milyon TL'ye yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki oranı yüzde 0,96'ya çıkarak, 2013'ten bu yana gözlenen istikrarlı artış eğilimini sürdürdü" dedi.TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre en fazla Ar-Ge harcaması yüzde 56,9'luk payla şirketler tarafından gerçekleştirildi. Şirketleri yüzde 33 buçukluk payla üniversiteler ve yüzde 9,6'lık payla genel devlet izledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜİK tarafından dün açıklanan Ar-Ge verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ar-Ge harcamalarına özel sektör katılımının öncülük ettiğini belirten Varank, bu durumun hedeflerin karşılanması açısından son derece dikkat çekici olduğu vurgulandı.Ar-Ge personeli sayısındaki artışın sevindirici olduğunu kaydeden Varank, "Buna göre tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısı yüzde 12'lik bir artışla 153 bin 552 kişiye ulaştı. Kadınların payı yüzde 32'ye çıkarak artış eğilimini sürdürdü. Tüm bu olumlu gelişmelerde, Bakanlığımızın öncelikli faaliyetleri arasında yer alan Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezleri önemli bir rol oynadı. Ülkenin Ar-Ge önderliğinde yüksek katma değerli üretim yapısına kavuşma hedefi doğrultusunda, girişimcilere ve teknoloji tabanlı işletmelere çok çeşitli destekler sunuluyor. Teknoparklarda yer alacak firmalara; altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatları kapsamında 14 yılda 750 milyon TL hibe desteği verildi. Halihazırda 60 teknoparkta teknoloji ve yenilik faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Teknoparklardaki firma sayısı 2017 yılında yüzde 6,7 artışla 4 bin 624'e, Ar-Ge personeli sayısı ise yüzde 9,9 artışla 36 bin 943'e ulaştı. Bu gelişmeler sonucundaysa, teknoparklardaki toplam satış tutarı yüzde 22,7 artışla 53 milyar TL'ye çıkarken, toplam ihracat 3,6 milyar dolara ulaşıldı. Buna ilave olarak; teknoparklarda geliştirilen ürün ve teknolojilerin diğer sektörlerde oluşturduğu çarpan etkisi de dikkate alındığında, istihdama ve ülke ekonomisine olan katkının bu rakamların çok daha ötesinde olacağına inanıyorum. Ar-Ge ve yenilikçilik ekosisteminin diğer önemli aktörlerinden olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğine dikkat çekilerek bugün 44 farklı ilde faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi sayısı bin 52'ye, 22 farklı ilde faaliyet gösteren Tasarım Merkezi sayısı 291'e ulaşmışken, bu merkezlerde 60 bin nitelikli kişi istihdam edildi. Üretimde yapısal dönüşümü Ar-Ge ve yenilikçilik önderliğinde hayata geçirmeye devam edildi. Yapısal reformlar en öncelikli gündemlerimizden biri, bu kapsamda son dönemde çok önemli politikalar hayata geçirildi" ifadelerine yer verdi."Hedef yatırımların teşviki yoluyla üretim öncülüğünde büyümek"Sanayi-Doktora Programına dikkat çeken Varank, açılan çağrıların sonuçlandığını belirterek, "Yüksek bir ilgi ve taleple karşılaştık. 33 üniversitenin, 77 farklı firmayla yaptığı işbirliği projesi desteklenmeye hak kazandı. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca istihdam desteği sağlayacağız. Böylelikle sanayide nitelikli bilginin üretim süreçlerinde kullanımını mümkün hale getireceğiz. Bugün yaşadığımız bir diğer güzel gelişme ise ekonomiye güven beklentilerinden geldi. TÜİK istatistiklerine göre, 3 aydır düşme eğiliminde olan Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında yüzde 9,1'lik bir iyileşmeye işaret etti. Endeksin alt bileşenlerine baktığımızda bu iyileşmede en etkin faktörün reel kesim güveni olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra; tüketici güveni, ticaret ve hizmet sektörlerindeki yukarı yönlü hareketler de ekonomik güvenin iyileşmesine katkı sağladı. Hedefimiz; reel sektör güvenine ilişkin bu artışın önümüzdeki dönemlerde daha da güçlenerek devamını sağlamak, yatırımların teşviki yoluyla üretim öncülüğünde büyümeyi gerçekleştirmektir" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA