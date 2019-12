Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti 7. Olağan Kongre Delege seçimi için bağlı oldukları AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığına gelerek oylarını kullandı. Bakan Varank, "Benlik davası güdenlerin kendi kişisel egolarının, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da üretilen hibrit model makam aracını kendisi kullanarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi için bağlı oldukları AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen "Delege Seçimi"ne oy kullanmaya geldi. Oylarını kullanan Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu burada açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 7. Olağan Kongre hazırlığı çerçevesinde tüm yurtta delege seçimlerinin yapıldığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz, Bakan Kasapoğlu ile birlikte oylarımızı kullanmak için bağlı bulunduğumuz teşkilat Çankaya'daki seçimlere geldik. Oyumuzu kullandık. Tüm Ankara'da 710 bin üyemiz aslında bu demokrasi şölenine katılım sağlıyor" diye konuştu."Bizim kongrelerimiz kendimizi güncellememiz ve yenilememiz için bir fırsat"AK Parti'nin Türkiye'de parti içi demokrasi, katılımcılık ve istişareye en fazla değer veren parti olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Bizim kongrelerimiz kendimizi güncellememiz ve yenilememiz için bir fırsat, bildiğiniz gibi biz partimizi kuralı 18 sene oldu ve 17 senedir iktidardayız. Bu milletimize hizmet sevdamızda bu başarıyı yakalamamızdaki en önemli etken; kendimizi güncelleyebilme kabiliyetimiz" dedi."Benlik davası güdenlerin kendi kişisel egolarının, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz"Davalarının 'ben'lik davası olmadığını aktaran Bakan Varank, "Biz 'ben' değil, 'biz' diyebilen bir partiyiz. Benlik davası güdenlerin kendi kişisel egolarının, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz. Partimizde en üst seviyelerde görev almış insanların, benlik davası sonucunda bu kadrolarda yer alma fırsatını kaçırdığını görüyoruz. Çünkü, onlar kendi heva ve heveslerinin peşinden gidiyorlar" dedi.Belde kongrelerinin Aralık ayında, ilçe kongrelerinin ise Şubat ayında başlayacağını söyleyen Bakan Varank, 2021 yılında büyük kongre ile birlikte AK Parti'yi 2023 - 2024 seçimlerine taşıyacak yeni kadrolar yeni heyecanlarla yollarına devam edeceklerini dile getirdi.Bir gazetecinin, Mecliste yaşanan "Tek adam" gerginliğini sorması üzerine soruyu cevaplayan Bakan Varank, "Biliyorsunuz; bizler Cumhurbaşkanımızın yüzde 52 oy oranıyla seçildiği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinin üyeleriyiz. Bizimle ilgili bir siyaset yasağı yok. Anayasal olarak siyaset yapabiliriz, partimizin her kurulunda bulunabiliriz. Gördüğünüz gibi bugün de delege seçimlerinde oylarımızı kullanıyoruz. Ama muhalefet partileri, Meclis ortamında bize bütçemiz haricinde genel siyasi ya da Cumhurbaşkanımızı ilgilendiren sorular sorduklarında da bunun cevabını veriyoruz. Kendileri, bizim verdiğimiz cevaplardan rahatsız olunca, tabiri caizse 'hak ettikleri cevabı alınca' olayı başka bir tarafa taşımış oluyorlar. Meclis ortamında siyasi soru sorarlar yada Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeye kalkarlarsa bizlerde hem bu partinin üyeleri hem de Cumhurbaşkanımızın kabinesinin bir üyesi olarak gerekli cevabı vermek durumundayız. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım" ifadelerini kullandı."Orası Meclis, o kürsü muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı değil"Meclis kürsüsünün muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı olmadığını söyleyen Bakan Varank, "Orası Meclis, o kürsü muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı değil, milletin kürsüsü ve meclis iç tüzüğünde bizim siyaset konuşmamızla ilgili hiçbir mevzu bahis söz konusu değil. Açıkça, 'Bakanlar görüş bildirir' diyor. Bizde görüşlerimizi bildiriyoruz ve bundan sonrada bildirmeye devam edeceğiz. Eğer siyasetten bahsedeceksek, bizler bakanlar olarak belki de yasamadan daha fazla bu halkın içerisindeyiz, milletimizin içerisindeyiz. Onların dertleriyle ilgileniyoruz, sorularıyla muhatap oluyoruz ve önümüzdeki seçimlerde bizim performansımız tabi ki Cumhurbaşkanımızın seçimlerinde etkili olacaktır, bir rol oynayacaktır. Biz, siyasetinde, hayatında içindeyiz ve bundan sonrada içerisinde olmaya devam edeceğiz. Eğer muhalefet milletvekilleri bize bu manada soru sorarlarsa, Cumhurbaşkanımızı itham ederlerse gereğini gerektiği gibi yaparız" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Bizim davamız kutlu bir dava, bu davanın her bir neferi her bir birey makamı, rütbesi, görevi ne olursa olsun kutsaldır, bizim için önemlidir ve bu önemli davada Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Biz 100 metre değil, maraton koşucusuyuz.' Biz hırslarımızla, yanlış düşünce ve duygularla değil, inancımızla, gelecek davamız ve kaygılarımız çerçevesinde hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA