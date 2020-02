Bakan Varank: "Bu kutlu dava bugünlere geldiyse, bu sizin gibi cefakar, vefakar teşkilatçılarımız...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hep birlikte nasıl 18 yıla büyük başarıları, gururları sığdırdıysak, Türkiye tarihinin en başarılı siyasi hareketini kurup onu bugünlere nasıl getirdiysek, Allah'ın izniyle bundan sonra da yolumuz açıktır." dedi.Bakan Varank, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.Trabzon'da yaptığı programlara dikkati çeken Varank, "Liderini ve partisini hiç yalnız bırakmayan Trabzon'umuza, baba ocağımıza elimiz boş gelemezdik. İşte bu yüzden müjdelerle, yapacağımız hizmetlerle, projelerle, yatırımlarla Trabzon'a geldik. Bu vesileyle de siz değerli teşkilat mensuplarımızla hasbihal etme fırsatı bulduk." diye konuştu.Varank, girdikleri her seçimde Trabzon'un yüzlerini güldürmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her seferinde en güçlü şekilde desteklemesindeki en büyük payın AK Parti Trabzon Teşkilatı olduğunu belirterek, "Bu kutlu dava bugünlere geldiyse, milletin gönlünde 18. yılını doldurduysa, işte bu sizin gibi cefakar, vefakar teşkilatçılarımız sayesindedir." ifadesini kullandı.İktidar olmanın elbette meşakkatli olduğuna işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:"Koca bir yükü omuzlama manasına geliyor, sınavların en zorlularından birini vermektir. Ülkemizin siyasi tarihine şöyle bir baktığınızda, bugün adları dahi hatırlanmayan yüzlerce hareketin, partinin olduğunu görürsünüz. Seçimi kazanan ama millete hizmetkar değil efendi olmaya çalışan siyasi anlayışlar görürsünüz. Bu millete hizmet etme şerefini, basit hırslara, kişisel çıkarlara, koltuk oyunlarına kurban etmiş binlerce siyasetçi görürsünüz. Hamdolsun AK Parti'nin neferleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın dava ve yol arkadaşları olarak bizler iktidarımız boyunca bu tuzaklara hiç düşmedik. Sınandık, denendik, türlü oyunlara maruz kaldık. Belki en yakınımızdan, en içerimizden ihanetler gördük ama özümüzü terk etmedik."Varank, bundan sonra da aynı hassasiyetle bu makamların, mevkilerin, imkanların kendilerini değiştirmesine, dönüştürmesine, özlerinden döndürmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çünkü bizi 'diğerlerinden' ayıran çok büyük bir fark var. Bizim, her zorlukta yaslandığımız, zamanımızdan, ailemizden, hatta bazılarımızın canlarından feragat ederek öncelediği bir davamız var. Nedir bu dava? Millete hizmet etme sevdası. Bu hizmet yalnızca yollar, köprüler, hastaneler, büyük projeler yapmaktan ibaret değil. Eğer bu milletin asli unsurlarının dışlanmasını engelleyemiyorsak, bize verilen emaneti yedi düvele karşı koruyamıyorsak, inandığımız değerleri yüceltmenin gayreti içinde olamıyorsak, işte o zaman bu sınavı kaybeder, bu milletin duasını alma fırsatını elimizin tersiyle itmiş oluruz. İşte o zaman biz de o bahsettiğimiz 'diğerlerine' benzemiş oluruz.""Başarısız olmak gibi bir lüksümüz yok"Sırtladıkları bu yükün altında kalmak, bu davayı omuzlayan lidere ve ona gönül vermiş milyonlara mahcup olmak, kısacası başarısız olmak gibi bir lüksleri bulunmadığını dile getiren Varank, "Hep birlikte nasıl 18 yıla büyük başarıları, gururları sığdırdıysak, Türkiye tarihinin en başarılı siyasi hareketini kurup onu bugünlere nasıl getirdiysek, Allah'ın izniyle bundan sonra da yolumuz açıktır." dedi.Varank, başarılarına şükrederek, hatalarından ders çıkararak, her gün yaptıklarının üzerine daha fazla koyarak büyük Türkiye hayaline hep birlikte yürüyeceklerini belirterek, "Zaten sizlerin bu azmi, bu yürekliliği, bu adanmışlığı oldukça hiçbir güç evelallah önümüzü kesemez, bizi millete hizmet etmekten alıkoyamaz. Yeter ki millet için siyaset yapmaya, milletin kavgasını vermeye devam edelim. Biz bu şuura sahip oldukça, daha nice 18 yıllar boyunca 7 bölgenin, 81 ilin şampiyonu AK Parti olacaktır." diye konuştu.Bakan Varank, 2019 yerel seçimlerini geride bırakalı neredeyse 1 yıl olduğunu anımsatarak, ülke genelinde 15 büyükşehir, 24 il ve 536 ilçe belediyesinde AK adayların ipi göğüslediğini söyledi.Trabzon'da da büyükşehir belediyesiyle birlikte 18 ilçenin 15'ini Cumhur İttifakı adaylarının kazandığını ifade eden Varank, bu başarıyla yetinmek niyetinde olmadıklarını dile getirdi.Varank, AK Parti olarak her zaman yaptıkları gibi, sandıktan çıkan sonucu önlerine koyduklarını, milletin kendilerine neler söylediğini enine boyuna incelediklerini kaydederek, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldiklerini, partinin en üst kurullarında eksiklerini, zayıf noktalarını değerlendirdiklerini anlattı.Şimdi önlerinde 2023 ve 2024 seçimleri olduğuna işaret eden Varank, şunları söyledi:"Bu 1 yıl nasıl çabuk geçtiyse, inanın önümüzdeki 3 yıl, 4 yıl da öyle hızlı geçecek. Hiç vakit kaybetmeden, 7. Olağan Kongre süreciyle birlikte bir yenilenmeye, tazelenmeye gidecek, bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Tazelenme diyorum çünkü bizim kongrelerimiz, kavganın, gürültünün yaşandığı kongreler değil. Biz, bayrak yarışında emaneti en iyi şekilde, en ehil olana teslim etmenin derdinde bir teşkilatız. Bu başarılara, şu veya bu isimlerle değil, milletiyle beraber ulaşmış bir teşkilatız. Dolayısıyla benlik davasına düşenlere, heveslerinin peşinden gidenlere hiç aldırış etmeyin. Kerameti kendinden menkul sananlar, her seferinde olduğu gibi milletten gereken dersi alırlar. Bizim onlara harcayacak enerjimiz yok. Biz önümüze bakacağız. Menzile ulaşmanın, millete hizmet etme davamızı sürdürmenin gayretinde olacağız. AK Parti'nin yeni zaferlerini, ülkemizin yeni başarı hikayelerini konuşacağız."(Sürecek)