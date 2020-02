Bakan Varank: "Bu virüs nedeniyle dünya ekonomisi de olumsuz etkilenecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, mücadelesi olmasaydı bu yapının Türkiye 'yi teslim alacağını herkes biliyor. Şimdi çıkıp da 'FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'dir, Cumhurbaşkanı'dır.' demek açıkçası edepsizliktir." dedi.Varank, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, parlamento muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2020'yi Patara Yılı ilan ettiğini hatırlatan Varank, önemli bir turizm bölgesi olan Patara'yı daha da güzelleştirmek istediklerini belirtti.Sanayi üretimi verilerine değinen Varank, "Beklentiler, sanayi üretiminin aralıkta yüzde 6,8 artması yönündeydi ancak 21 ay sonunda beklentilerin üstünde bir rekorla yıllık yüzde 8,6 artmış oldu. Aylıkta da artış eğilimini görüyoruz." diye konuştu.Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta ilk kez eşik değerin üstünde 51,3 seviyesine geldiğine dikkati çeken Varank, "Bu da üretim ve büyümenin öncü göstergelerinden. Aralıktaki sanayi üretiminin artışı, PMI endeksi bize 2020'de güçlü bir büyümeyle karşılaşacağımızı gösteriyor. Bizim açımızdan tabii ki mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.Sanayi büyümesinin alt başlıklarına bakıldığında özellikle ara malı ve sermaye mallarında çift haneli büyüme görüldüğünün altını çizen Varank, "Bu da yatırımlar açısından bize bir bilgi veriyor. İnşallah 2020 yatırımların öncelendiği, istihdamın arttığı ve bu şekilde sağlıklı büyümeyi yakalayabileceğimiz bir yıl olacak. Hem yurt içindeki hem de uluslararası yatırımcılarımızın gerçekten iştahı var. İnşallah biz bu sene yatırımlarla büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.Varank, artık katma değerli ürünlerle de büyümek istediklerini belirterek "Bu manada sanayi büyümesindeki yüksek teknolojili ürünlerin payında da pozitif bir trend devam ediyor." dedi.Koronavirüsün ticarete etkisiKovid-19'un (koronavirüs) ticarete etkisine ilişkin soru üzerine Varank, "Bu virüs, insanların yaşadığı sıkıntılar, ölümler açısından oldukça üzüntü verici ama Çin dünyada üretim açısından çok önemli bir oyuncu. Dünya üretiminin büyük bir kısmı aslında Çin'de gerçekleştiriliyor. Uluslararası kuruluşların değerlendirmesi, bu virüs nedeniyle Çin ekonomisi oldukça olumsuz etkileniyor ve dünya ekonomisi bununla paralel olarak olumsuz şekilde etkilenecek." diye konuştu.Türkiye'de, Çin'e alternatif bir üretim üssü olması açısından Kovid-19'un negatif etkilerinden ziyade pozitif etkilerinin görülebileceğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:"İhracat yapan firmalarımızla son birkaç haftadır görüşmeye başladım. Onların bize söyledikleri, Çin'e alternatif şekilde yurt dışındaki firmalar, tedarikçi olarak daha yoğun şekilde Türkiye'deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz elbette ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz ama dünyada da sonuçta süren bir ekonomi var. Burada bize bir görev düşerse, üstümüze yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. İnşallah biz de bu süreçleri güzel şekilde atlatırız."Mustafa Varank, Kovid-19 ortaya çıktığından bu yana hangi sektörler açısından gelişmeler yaşandığına ilişkin soruya, "Her türlü sektör açısından. Mesela dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Türkiye hemen hemen her sektörde üretim yapabilen bir ülke. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasitemizi artırabilecek durumdayız." karşılığını verdi.FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması"FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması"na ilişkin değerlendirmesi sorulan Varank, "Bu tartışmalar çok üzücü. Açık konuşacağım, maalesef CHP bir siyaset üretemediği için böyle tartışmalarla gündeme gelmeye çalışıyor. Bizim yapmamız gereken, bu siyasetsizliği ademe mahkum etmek ama maalesef bazen vatandaşlarımızın kafasını karıştırabiliyorlar. Mecburen bunlara cevap vermek durumunda kalıyoruz." dedi.Mustafa Varank, FETÖ'nün, kendini Türkiye'ye sivil toplum kuruluşu faaliyetleri yapan, hayır işleri ve eğitim faaliyetleri yürüten yapı olarak pazarladığını ifade ederek "CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri çok açık konuşuyorum hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır. Bundan önceki bütün siyasi liderlerin, rahmetli Demirel'in, Özal'ın, Ecevit'in bu yapıyla irtibatı oldu. Sayın Çiller'in irtibatı oldu. Onlarla, Fetullah Gülen'le fotoğrafları var ama buraya getirip Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayacak şekilde bu hezeyanları sıralamak hem haksızlık hem de Türkiye'nin enerjisini boşa harcamaktır." değerlendirmelerinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ'nün gizli emelleri ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla mücadelesini herkesin iyi bildiğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:"Bu işler dün başlamadı, bir süreçten bahsediyoruz. Sayın MİT Müsteşarımız Hakan Bey'le ilgili kurulan kumpas da bu yapının nerede durduğunu, Hakan Bey'i içeri almak için ne kadar uğraştığını ve o zaman Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl onlarla iş birliği yaptığını, gazete manşetlerini açtığınızda çok kolay görebilirsiniz. 17/25 Aralık'ta partimize karşı yargı darbesi yapılmaya çalışılırken yine Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ dediğiniz yapıyla beraber hareket ederek hem partimize hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük zararı vermek için uğraştı. Böyle onlarca örnek sıralayabiliriz. En son 15 Temmuz darbe girişiminde Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl halkla birlikte, adeta meydanlarda çarpışarak FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bu hakkı da açıkçası herkes teslim ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, mücadelesi olmasaydı bu yapının Türkiye'yi teslim alacağını herkes biliyor. Şimdi çıkıp da 'FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'dir, Cumhurbaşkanı'dır.' demek açıkçası edepsizliktir."Varank, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e suikast timi gönderildiğini anımsatarak "FETÖ'nün siyasi ayağı, kendisine suikast timi gönderilen midir yoksa FETÖ ile aynı dili kullanan siyasetçiler midir? 'Kontrollü darbe girişimi' söylemi, FETÖ'nün bir söylemidir ve bunu Meclis gündemine, siyaset sahnesine taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'dur." diye konuştu.FETÖ'nün siyasi ayağının kim olduğunun açık olduğunu söyleyen Varank, "Bu sadece emin olun siyasetçileri değil, şehit yakınlarını da üzen bir hadisedir. Biliyorsunuz ben bu darbe girişiminde ağabeyini kaybetmiş biriyim. Benim ismim Özel Kuvvetler Komutanlığından albayların arabasından çıkmış, evimin adresi çıkmış. Biz FETÖ'nün siyasi ayağı olacağız ama onlarla aynı söylemi kullanan CHP siyasi ayağı olmayacak. Bu çok büyük bir edepsizliktir. Burada FETÖ'nün siyasi ayağı varsa onların savunuculuğunu yapan, onların söylemini her türlü gündeme taşıyan CHP'dir." dedi.(Sürecek)