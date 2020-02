Bakan Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni'nde konuştu: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon 'u ilk kez geçen sene Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na dahil ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda toplamda 12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatıyoruz." dedi.Varank, kentteki bir otelde düzenlenen "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni ve Sanayici İş İnsanları ile Buluşma" programında, Trabzon'un ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 28,5 milyon liralık 12 farklı projenin imza töreni için bir araya gelindiğini söyledi.Trabzon'un, 1 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Karadeniz Bölgesi'nin medarıiftiharı olduğunu dile getiren Varank, kentin, 2019 yılında ihracatta yüzde 20'den fazla artış gerçekleştirerek Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergilediğini ifade etti.Varank, Trabzon'un bu potansiyeli çok daha ileriye taşıyacak güce, birikime ve yatırım iştahına sahip olduğunu vurgulayarak, bugün imzalayacakları projelerin, kentin mevcut altyapısını daha da sağlamlaştırmaya hizmet edeceğini bildirdi.Trabzon'u ilk kez geçen yıl Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na dahil ettiklerini söyleyen Varank, bu kapsamda toplamda 12 milyon liralık 5 projeyi bugün başlatacaklarını belirtti.Bakan Varank, söz konusu yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:"Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (İLAFAR) kapasitesini daha da güçlendiriyoruz. Vereceğimiz destekle ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan analiz ve Ar-Ge çalışmaları hız kazanacak, araştırma ve eğitim bazlı iş birlikleriyle İLAFAR bölgemizde ve Türkiye'de bir çekim merkezi haline gelecek.Bir diğer projemiz, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Kuyumculuk Tasarım Merkezinin kurulması. Bu merkezle ilimizin benzersiz el sanatlarından hasır, telkari ve kazaziyede doğal rekabet üstünlüğümüzü perçinleyecek bir adım atmış oluyoruz. Halihazırda firmalar, hem tasarım hem de döküm faaliyetlerini İstanbul'da gerçekleştiriyor. Bu da sektöre zaman kaybı, aşırı iş yükü ve maliyet olarak maalesef geri dönüyor. Kuyumculuk Tasarım Merkezi ile tasarım ve kalıp döküm hizmetini Trabzon'da gerçekleştirmek mümkün hale gelecek. Böylelikle 5 milyon liraya yakın bir tasarruf sağlanacak, bu tutar şehrin ekonomisinde kalmış olacak."Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) öneminin farkında olduklarını belirten Varank, "Burada, kurulu kapasitelerini geliştirmek isteyen sanayiciler kadar, yeni yatırım talebi olan firmalar da mevcut. Firmaların bize iletmiş oldukları ilave enerji talebine kayıtsız kalamazdık. İşte bu kapsamda, Arsin OSB'ye yeni bir enerji nakil hattı kuruyoruz. Böylelikle Doğu Karadeniz sanayisinin can damarı olan bölgenin enerji problemini, önümüzdeki 20 yıl için çözmüş olacağız." dedi.Varank, sanayiyi güçlendirip ekolojik dengeyi koruyacak bir başka adımı da Beşikdüzü ve Şinik (Akçaabat) OSB'lerde atacaklarını belirterek, kuracakları arıtma tesisleri sayesinde firmaların verimli, katma değerli ve temiz üretimle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti.Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında son projelerinin küçük sanayi sitelerinin dönüşümüne ilişkin olduğunu, Ortahisar Değirmendere'de dönüşümü gerçekleştireceklerini, bölgede bulunan küçük sanayi sitelerini şehir dışına taşıyacaklarını anlatan Varank, burada faaliyet gösteren üreticilerin yeni yerlerinde nefes alacağını, bu kapsamda öncelikle yer seçimi, mimari projelendirme, yönetim modeli ve finansal hesaplamaları da içeren fizibilite etüdünü tamamlatacaklarını bildirdi.Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında 16 milyon liralık 7 projeBakan Varank, bugün ayrıca Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyon liralık 7 projeyi daha imzalayacaklarını belirterek şöyle devam etti:"Bu projelerle birlikte Trabzon'un yanında Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de özellikle kadınlar, gençler ve çocukların becerilerini geliştireceğiz. Trabzon'u sporcu performansını geliştirme ve yetenek keşfinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın sportif yeteneklerini çok küçük yaşlardan itibaren keşfedip gelişimlerini takip edeceğiz. Her alanda sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayan ve bu sporcuları düzenli olarak izleyen ve değerlendiren bir yapı oluşturacağız."Ordu ve Giresun'da kadın girişimciliğini teşvik edeceklerini, eğitim, danışmanlık, finansman ve yönetişim destekleri vereceklerini dile getiren Varank, "(Üreten kadın, güçlü kadın) mottosuyla yola çıkıyoruz. Modern sektörlerde istihdamı artırmanın yanında katma değerli yöresel ürünleri markalaştıran bir kadın kooperatifi de kuracağız." diye konuştu.Varank, Rize'de mesleki eğitimin geliştirilmesine odaklandıklarını ifade etti. Bu kapsamda OSB'de kurulacak merkezle kalifiye iş gücü yetiştirmek istediklerini anlatan Varank, bu merkezin özellikle gençlerin ve kadınların iş hayatına kazandırılmasına hizmet edeceğini ve özellikle imalat sektöründe istihdam sorununun giderilmesine katkı sağlayacağını bildirdi."Teknoloji ve yenilik atölyeleri kuracağız"Gümüşhane'nin gençlerini de unutmadıklarını söyleyen Varank, şunları kaydetti:"Özgün bir proje olarak gençlerle buluşturacağımız Gümüş Küp Park, ilimizdeki 20 bin öğrenciye kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam sunacak. Gençler burada müzik yapacak, bisiklet kullanacak, doğa yürüyüşü yapacak ve aynı zamanda eğlenirken öğrenebilecek. Artvin'de de matematik odaklı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Şavşat'a bilim kampı, 3 farklı ilçemizdeki 3 okula da matematik atölyeleri kuracağız. Çocuklarımız alacakları eğitimlerle analitik düşünme, uygulayarak öğrenme ve ürün geliştirme yöntemleriyle kabiliyetlerini geliştirecekler. Tüm bunlara ek olarak yine Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferlerinin yetişeceği teknoloji ve yenilik atölyeleri kuracağız. 6 ilimizdeki 16 atölyeyle çocuklarımıza teori ve pratiği birleştirebilmelerine imkan sağlayacak mekanlar oluşturacağız. Bu projenin yürütücülüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi OF Teknoloji Fakültesi yapacak."Varank, Bakanlık olarak modern sanayiden geleneksel el sanatlarına, kadınlardan çocuklara, neredeyse toplumun her katmanına dokunan politikalar uyguladıklarına işaret ederek, "Bunu yaparken de yereldeki paydaşlarla iş birliği içinde çalışıyor, projeleri beraber yürütüyoruz. Atacağımız bu imzalar, aslında topyekun kalkınma perspektifimizin yansıması şeklinde." ifadesini kullandı.Bakan Varank, partilerinin isminin Adalet ve Kalkınma olduğunu, adlarının getirdiği sorumluluğu 18 sene boyunca en iyi şekilde taşıdıklarını, bundan sonra da taşımaya devam edeceklerini belirtti.(Sürecek)