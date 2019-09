Bakan Varank: "Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum: Gelin, Türkiye Cumhuriyeti'nin avantajlarından istifade edin"İkili ticarette hedef; 5 milyar dolarlık hacme ulaşmakİSTANBUL - Türkiye ile Çekya arasındaki ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar olarak belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin her anlamda bir yatırım ülkesi olduğunu ve buraya yatırım yapanların hiçbir zaman kaybetmediği vurguladı. Çekya iş adamlarına seslenen Varank, "Gelin, Türkiye'nin sunduğu yatırım avantajlarından istifade edin" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun düzenlediği Türkiye-Çekya İş Forumu; Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, DEİK Başkanı Nail Olpak, Çek Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy ve DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Nazmi Akıman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasına Türkiye ile Çekya'nın, barışa, istikrara ve işbirliğine dayanan ortak hedefleri paylaşan iki dost ve müttefik ülke olduğunu söyleyerek, "Ülkelerimiz arasında siyasetle sınırlı kalmayan; sanattan edebiyata, kültürden spora kadar hayatın her alanına uzanan iyi ilişkiler mevcut" diyerek başladı.Türkiye ve Çekya arasındaki ekonomik işbirliğinin son yıllarda önemli mesafeler katettiğini belirten Varank, "Hedefimiz, Avrupa'nın 2 önemli aktörü olan ülkelerimizin çok daha verimli ve yoğun bir işbirliği içinde olmasıdır. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında yalnızca 633 milyon dolar seviyelerindeydi. 2018 yılı itibariyle 5 katına çıkarak 3,65 milyar dolara ulaştı. Yine geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti'ne yaptığımız ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 10 artışla 1 milyar dolar sınırını ilk defa aştı. İnanıyorum ki ülkelerimizin sahip olduğu potansiyel bu rakamları çok daha yukarılara taşımaya müsait" dedi.Bakan Varank, dün yapılan görüşmelerde 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacminin teyit edildiğini söyledi.Türkiye'de 81 Çek firmasının 623 milyon dolarlık yatırımlarının bulunduğunu hatırlatan Varank, "Daha sağlıklı ve kalıcı ilişkiler tesis etmek için karşılıklı yatırımları çok daha üst seviyelere çıkarmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, yatırım konusunda oldukça ileri bir noktadadır. Global firmaların Türkiye'deki yatırımlarıyla dünyadaki diğer yatırımlarını şöyle bir kıyasladığınızda Türkiye'nin ne denli avantajlı bir tercih olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Elbette bunun birden fazla sebebi var" diye konuştu."Türkiye'ye yatırım kaybettirmez"Türkiye'deki yatırım avantajlarından bahseden Varank, ilk olarak Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekti. Varank, "Türkiye'den yapacağınız 4 saatlik bir uçuşla; Avrupa'ya, Avrasya'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya. Yani 2 milyara yakın bir nüfusa ve toplamda 27 trilyon dolarlık bir pazara doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bir diğeri, sahip olduğumuz genç, eğitimli, dinamik ve çalışkan nüfusumuz. Avrupa ülkelerinde nüfusun yaş ortalaması 43-44 civarındayken, bu sayı 82 milyonluk ülkemizde yalnızca 31'dir. Bunun yanı sıra, oldukça iyi tasarlanmış, kendini güncelleyerek değişen şartlara uyum sağlayan bir Yatırım Teşvik Sistemine sahibiz. Bu sistemde yerli ve yabancı girişimciler, hak ve yükümlülükler bakımından birbirlerine denktir.Ayrıca, yatırımcıların özgün fikirlerini ürün haline getirebileceği teknoparklarımız, AR-GE ve tasarım merkezlerimiz var. Buralarda sunduğumuz destek ve vergi muafiyetleriyle, girişimcilerin fikre ve somut ürüne odaklanmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.Bakan Varank, Türkiye'nin hem verimli hem dinamik hem de kazandıran bir yatırım ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Bu vesileyle Çek yatırımcılarımıza sesleniyorum: Gelin, Türkiye Cumhuriyeti'nin avantajlarından, sunmuş olduğu bu cömert imkanlardan sizler de istifade edin; yatırımlarınızı Türkiye'ye yapın. Emin olun, Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse yarı yolda kalmamış, bir zarara uğramamıştır" diye konuştu.Çek Cumhuriyeti'nin, güçlü bir sanayi geçmişine, üniversite-sanayi işbirliğine dayalı gelişmiş bir araştırma altyapısına ve yenilikçi firmalara sahip konumda bulunduğunun altını çizen Varank, ülkenin özellikle nano-teknoloji, ileri malzemeler ve makine alanında dünyanın öncü ülkeleri arasında yer aldığını kaydetti.Varank, Türkiye olarak Çekya'nın bu birikiminden faydalanmak, bu alanlarda ortak çalışmalara imza atmak istediklerini söyleyerek "Ülkelerimizdeki AR-GE ve tasarım merkezleri ve teknoparklar arasında yeni işbirlikleri geliştirebiliriz. Bu manada teknoloji transferini ve tecrübe paylaşımını çok önemli buluyorum. Ayrıca bilim, metroloji, standardizasyon, patent ve sınai mülkiyet alanlarında yürüttüğümüz çalışmaları önümüzdeki dönemde daha da derinleştirmek arzusundayız. Özellikle kümelenme politikalarının geliştirilmesi konusunda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımıyla ülkelerimize bu alanda yeni işbirliği fırsatları oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.Türk iş adamlarına seslendi: "İhalelere girmekten çekinmeyin"Dün yapılan görüşmelerde Başbakan Andrej Babis'in önümüzdeki dönemde Çekya'nın müteahhitlik hizmetleri alanında önemli projelere imza atacağını gündeme getirdiği belirten Varank, Türk iş adamlarına seslendi: "Lütfen bu projeleri sıkı takip edelim. İhalelere girmekten çekinmeyelim. Oradaki imkanları kazan-kazan esasına göre beraber değerlendirebiliriz" dedi.Bakan Varank, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının da son derece yerinde işlediğini belirterek, ticari engellerin masada aşılmasının yolunu açtığını söyledi. Varank, 7. si düzenlenecek Türkiye-Çekya KEK Toplantısı'nın 17 Ekim'de Prag'da gerçekleştirileceğini belirtti.Varank, "Bu toplantının, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi açısından son derece somut sonuçlar doğuracağına eminiz. Bizler ticaretimizi geliştirmekle kalmayıp üçüncü ülkelere yönelik ortak adımlar da atabiliriz. Her iki ülkenin de bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. İhtiyacımız olan tek şey, bu potansiyeli harekete geçirmektir" diye konuştu.Babis: "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için elimden geleni yapacağım"Forumda konuşan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis ise dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir çok konuyu konuşma fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Bakanlarımızla ekonomik iş birliği alanında düşünebileceğimiz konuları değerlendirdim. Bir çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Toplamda 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefine ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şirketlerimiz de bunu gerçekleştirmek için çalışacaklar" dedi."Türk firmaları ülkemizde iyi fırsatlar bulabilir"Çek firmalarının enerji sektöründe aktif çalıştıklarını anlatan Babis, "Akıllı şehirler bilişim teknolojileri alanında bir çok verimli iş fırsatı olduğunu gördüm. Yeni girişimler yeni fırsatlar savunma gibi bir çok alanda mümkün. Burada çok yetenekli ortaklar bulacağımıza eminim. Geçtiğimiz gün TC Ticaret Bakanıyla Türk inşaat firmaları hakkında konuşmuştuk. İnşaat alanına çok aha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Otoyol alanımızı genişletmek istiyoruz. Türkiye'nin bu alanda çok iyi tecrübesi var. Türk firmaları ülkemizde iyi fırsatlar bulabilir" şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Türkiye-Çekya İş Forumu, karşılıklı hediye takdimlerinin ardından devam etti.