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Bakan Varank: COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi yer alıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor.

02.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:07
Bakan Varank: COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi yer alıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor. COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor" dedi.

Bakan Varank, 'COVID-19 Türkiye Platformu' koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda konuştu. Bakan Varank, küresel bir tehditle mücadele edildiğini, dünyanın her yerinde insanların endişeli ve huzursuz olduğunu bildirdi. İşin ciddi ekonomik boyutu da bulunduğunu kaydeden Bakan Varank, "Virüs, dünya piyasalarını alt üst etmenin ve küresel ekonomiyi resesyona sokmanın yanında, kurulu ekonomik düzene ilişkin prensipleri de tamamen değiştirmeye başladı. Küresel ekonomik boyutu henüz hiç bir kuruluş tam anlamıyla ön göremiyor. Tedarik zincirleri neredeyse kopmuş durumda. Bugünleri geride bıraktığımızda yeni bir dünyaya adım atmış olacağız. Tüm insanlığın beklentisi, bu salgının sona ermesi ve bilimsel çözümlerin ortaya çıkması" dedi.

'GÜÇLÜ SEÇENEKLERİMİZ VAR'

Bakan Varank, sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle salgınla mücadele ettiğini, devletin hem salgının yayılımını engellemek hem de oluşan yeni sosyal durumları yönetmek için imkanlarını seferber ettiğini kaydetti. Etkin tedbirler almanın yanında, öncü adımlar da attıklarını vurgulayan Bakan Varank, "Politika reflekslerimiz çok güçlü ve dinamik. Yani, karşılaştığımız her yeni duruma karşı sonuç alabileceğimiz güçlü seçeneklerimiz var. Doğru zamanda, doğru kararları almak adına büyük bir özen gösteriyoruz. Aşamalı ve esnek bir şekilde adımlarımızı devreye alıyoruz. Tüm seçenekleri bir anda tüketmiyoruz. Salgının gelişimine bağlı olarak uygulayacağımız politikaların da etki alanı genişleyecek" diye konuştu.

Bakan Varank, salgının tüm küresel etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, süreç geçene kadar vatandaşların yanında olacaklarını ve sıkıntıları hafifletmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

'PROJELER İLİŞKİN DESTEK SÜRECİMİZ BAŞLADI'

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) liderlik ettiğini kaydeden Bakan Varank, bu alanda ilk toplantıyı 2 ay önce yaptıklarını hatırlattı. İlerleyen süreçte, sonuç odaklı bir yaklaşım izleyip, birlikte çalışma ruhunu diri tutarak farklı tecrübeleri bir araya getirdiklerini belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor. 2019'da başlattığımız TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı kapsamında aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. Covıd-19 ile mücadele sürecinde bu birikimlerin bir araya toplanması daha da önemli hale geldi.  Sürecin en hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda COVID-19 alt platformunu kurduk. Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor Yetenekler ve kabiliyetler tek bir hedefe odaklandı. Platform bünyesinde bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem denenecek. Bu projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanların da etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak. Sonraki aşamada tüm sonuçlar, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB'e aktarılacak. Projelere ilişkin destek süreçlerimiz başladı."


Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Varank, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bakan Varank: COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi yer alıyor - Haberler

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