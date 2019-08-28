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Bakan Varank'dan 'AYGÖZ' projesi açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AYGÖZ projesinin tüm giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılandığını belirtti.

28.08.2019 22:27 Bakan Varank'dan 'AYGÖZ' projesi açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AYGÖZ projesinin tüm giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılandığını belirtti.

Bakan Varank, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajında AYGÖZ projesi ile ilgili iddialara yanıt verdi. Varank, projenin tüm giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılandığını vurgulayarak, "Bilimsel yürütücülüğünü TÜBİTAK'ın yaptığı AYGÖZ projesinin tüm giderlerini Diyanet İşleri Başkanlığı karşılıyor. Aynı zamanda bu teleskop diğer bilimsel araştırmalarda da kullanılacak. Yalan ve iftira üreten sözümona gazetelere bilimsel gerçekliğin kıymetini de biz öğreteceğiz" dedi.

"1.5 milyarlık İslam alemini ilgilendiriyor"

Varank, paylaşımında projenin 1.5 milyarlık İslam alemini ilgilendirdiğinin altını çizerek, "AYGÖZ ile 1,5 milyarlık İslam alemini ilgilendiren -Kameri Ay başlangıcı- İmsak ve yatsı vakitlerinin belirlenmesi konusundaki tereddütleri izale etmek için Diyanet'e yardımcı olurken istihdam edilecek astronomla bilimsel çalışmalar yürüteceğiz. Buna kim neden karşı çıkar?" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Varank, Güncel

Kaynak: İHA

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