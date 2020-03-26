Bakan Varank: "Destek vereceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ortam hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank düzenlediği basın toplantısında, "TÜBİTAK'a teslim edilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 ay kadar erteledik. Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar" ifadelerini kullandı.(İHA)

Kaynak: İHA