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Bakan Varank: Ergene, ülkemizin en büyük çevre projelerinden biri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar ile Ergene Nehri'nin temizliğinde kullanılan yerli tünel açma makinesinin ülkeye döviz kazandırma, cari açığın azaltılmasına katkı sunacağını söyledi.

30.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:19Bakan Varank: Ergene, ülkemizin en büyük çevre projelerinden biri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar ile Ergene Nehri'nin temizliğinde kullanılan yerli tünel açma makinesinin ülkeye döviz kazandırma, cari açığın azaltılmasına katkı sunacağını söyledi. Varank, "Ergene projesi ülkemizin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Türkiye'nin en büyük çevre projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüyoruz" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaatı devam eden ve E-Berk Tünel Teknolojileri A.Ş.'nin geliştirdiği yerli tünel açma makinası Lale'nin kullanıldığı tünelde incelemelerde bulundu. Yerli tünel açma makinesinin Türkiye'nin en büyük çevre projesinde tünel kazmak için kullanıldığını belirten Bakan Varank, "Hem ülkemize döviz kazandırıcı bir hizmet hem de cari açığın azaltılmasına katkı sunacak. Firmamız bunun ihracatını da gerçekleştirebiliyor. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin ana unsuru yüksek katma değerli ürünlerle kalkınan bir Türkiye'yi yakalamak, bu manada önemli bir proje. Ergene projesi ülkemizin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Türkiye'nin en büyük çevre projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüyoruz. O proje kapsamında derin deşarj atık suların arıtılmış atık suların derin deşarjı için kullanılan tünellerden birisini ziyaret ettik. Yerli tünel açma makinesi Türkiye'nin en büyük çevre projesinde tünel kazmak için kullanılıyor. Hep beraber tünelin içine girdik. Biraz sıcak ve rahatsızlık verici bir havası olsa da 120 metre kadar ilerledik. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Hem oradaki emekçilerle selamlaşma fırsatı bulduk hem de yerli ve milli olarak bir kaç ülkenin üretebildiği teknolojinin burada kullanılması hepimizi mutlu etti, gurur duyduk. İnşallah Ergene Projesi'ni de 2020'nin sonuna kadar önemli ölçüde tamamlayarak nehrimizdeki su kalitesini yükseltmek istiyoruz. İnşallah bu projeyi de bir hal yoluna koyup tamamlamış olacağız, zaten son aşamalara geldi" dedi.

'12 ISLAH OSB ÇATISI ALTINDA TOPLADIK'

Bakan Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirerek, yerel yönetimlerin gerekli hassasiyeti göstermemesi sebebiyle 1970'li yıllardan itibaren bölgedeki sanayi tesislerinin atıklarını Ergene Havzası ve Ergene Nehri'ne bıraktığını, bölgedeki sanayi kuruluşlarını 12 Islah OSB çatısı altında topladıklarını söyledi. Varank, "Buradaki sanayi kuruluşlarımızın atık sularını arıttıktan sonra derin deşarj tünelleriyle Marmara Denizi'nin 4-5 kilometre dibine pompalamış olacağız. Bunlar arıtıldıkları için çevreye zararlı bir hale gelmeyecek. İnsan kullanımına uygun değil ama çevreye zararsız bir halde. Böylece, buradaki sanayi kuruluşlarımızın atık sularını bertaraf etmiş olacağız" diye konuştu.

'MARMARA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ'

Türkiye'nin ihracatının yüzde 65'inin Marmara Bölgesi'nden yapıldığını ifade eden Varank, şunları kaydetti: "Marmara Bölgesi'nde sadece OSB'lerde 800 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Türkiye'nin gücüne güç katan bir bölgemizden bahsediyoruz. Buradaki sanayimiz bizim göz bebeğimiz. Sürdürülebilir kalkınmanın devam etmesi için sadece yatırım değil çevreye hassasiyet göstermemiz lazım. Bu proje de sürdürülebilir kalkınmayı çevre açısından destekleyen bir proje."



Mustafa Varank, Ergene, Güncel

Kaynak: DHA

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