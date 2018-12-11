Bakan Varank Eskişehir'de

11 Aralık 2018 Salı 14:34



11 Aralık 2018 Salı 14:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi ve Vehbi Koç Kongre Merkezinin açılışına katıldı.Fuar ve Kongre Merkezi, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından hizmete açıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve Utku Çakırözer, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı."Bu merkez Eskişehir ekonomisine önemli katkılar sağlayacak"Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Varank, fuar ve kongre merkezini vatandaşların hizmetine sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Eskişehir'in bölgenin kavşak noktası olduğuna değinen Varank, 2013 yılında kentin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlattı. Bakan Varank, "Bu süreçte şehrimize birçok kalıcı eser bıraktık. Tarihi eserlerin restore edilmesinden gençlik merkezlerine, parklardan bilim kültür sanat merkezlerine kadar pek çok nitelikli hizmeti ve eseri Eskişehir'e kazandırdık. Şimdi Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Eskişehir'i 2019 Türk dünyası eğitim başkenti ilan etti. Bu merkez Eskişehir ekonomisine hizmet sektörü başta olmak üzere önemli katkılar sağlayacak. Burası kamu, özel sektör işbirliğinin somut bir örneği. Ben inanıyorum ki bugün sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz. Eskişehir'i önümüzdeki dönemlerde farklı bir cazibe merkezi haline getirerek markalaşmasına katkıda bulunacak önemli bir adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı."Eskişehir hızlı tren ile çekim merkezi haline geldi"Fuar ve kongre turizmi dendiğinde akla Eskişehir'in gelmesini istediklerini kaydeden Bakan Mustafa Varank, "Bu merkezde büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Hem ekonomik hem sosyal faydalar sağlayacak bu merkez ilimizin rekabetçi gücünü daha da artıracak. Bu noktada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu hizmetlerin en büyük şahitleri siz Eskişehirlilersiniz. Ben bu program için sabah 08.40'da Ankara'dan yüksek hızlı trene bindim. Şu anda buradayım. Allah nasip ederse de programdan sonra tekrar trene binerek Ankara'daki başka bir programa yetişeceğim. CHP Milletvekilimiz Utku Çakırözer ile beraber geldik. Kendisine de sordum kendisi de bu trenin ne kadar faydalı olduğunu, Eskişehir'e katkılarını takdir etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Şehri İstanbul, Ankara ve Konya ile bağlayan hızlı trenle Eskişehir'i adeta çekim merkezi haline getirdik. Ulaştırmanın yanında sağlıkta, eğitimde, tarımda, sanayide birçok değişim ve dönüşümü Eskişehir bizim zamanımızda yaşadı. İlimiz yatırım teşviklerinden etkin bir şekilde faydalandı. Farklı sektörlerde düzenlenen 466 teşvik belgesiyle 9.3 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledi. Yine bu yatırımlar sayesinde 15 bin 163 kişiye yeni iş imkanları oluşturduk. Eskişehir teknoloji geliştirme bölgesinde bugün 125 firma faaliyet gösteriyor. Bakanlığımız bu bölgeye 13.5 milyon liralık ödeme yaptı. Geldiğimiz noktada 320 milyon dolarlık ihracat yapan bir teknoparktan bahsedebiliyoruz" dedi.Bakan Varank Kitap FuarındaBuranın yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini de ileten Bakan Varank, beraberindekiler ile birlikte Vehbi Koç Kongre Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti. Bakan Varank buradaki açılışın ardından TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen ve yaklaşık 170 yayınevinin katılımıyla düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nı gezdi. Burada stantları tek tek gezen Varank, yayınevlerinden bilgiler aldı. - ESKİŞEHİR