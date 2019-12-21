Haberler » Ekonomi » Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti - Ekonomi

Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

21.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:14 Bakan Varank fotoğrafı paylaştı, sosyal medya aracı tahmin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 'ta 'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.

Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu. Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi.

27 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Gebze, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:54   GTSO ve GTB üyelerinin yer aldığı heyet İtalya'da çeşitli temaslarda bulundu - Ekonomi
12:41   Ordu'da Hayvan Oteli - Ekonomi
12:14   Önce haftalardır hasret kaldığı evladına kavuşturdu, sonra evini kurdu - Ekonomi
12:13   Bakan Pekcan: "2020 yılının küresel ekonomide daha rahat bir yıl olacağını ve Türkiye için de... - Ekonomi
12:13   Kasım ayında 7 bin 466 konut satıldı - Ekonomi
12:09   İstanbul'da bir taksici aracında bulduğu 250 bin lira değerindeki dövizi sahibine teslim etti - Ekonomi
12:04   Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı - Ekonomi
11:41   Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu - Ekonomi
11:26   Son dakika: İstanbul'da park yasağını ihlal eden araçları çekme faaliyetini artık trafik polisleri yapacak - Ekonomi
10:44   112'ye asılsız ihbara 425 TL ceza kesildi - Ekonomi
21.12.2019 13:03:57