16.07.2019 14:42
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Bakan Varank gemi indirme törenine katıldı

Bakan Varank gemi indirme törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki gemi indirme törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki gemi indirme törenine katıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde Ocean Choice firması için üretilip Kanada'ya gönderilecek olan Calvert isimli balıkçı gemisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iştirakiyle denize indirildi. Gemi indirme törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı. Misafirleriyle tek tek ilgilenen Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, "Ülkemiz adına, tersanemiz adına gururlu bir günü yaşıyoruz" dedi. - YALOVA
Kaynak: İHA
Mustafa Varank, Altınova, Yalova, Güncel

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