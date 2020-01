Bakan Varank, Gümüşhane'de sektör temsilcileriyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, biri bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki yeni fon kurduklarını, 750 milyon liralık kaynağı teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktararak bu fonlarla yatırımlara ortak olacaklarını ve girişimcileri bankalara faiz ödemekten kurtaracaklarını söyledi."Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gümüşhane 'ye gelen Bakan Varank, sektör temsilcileriyle buluştu. Ramada Gümüşhane Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Varank, ekonomik görünümün gün be gün canlandığını, geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden büyüme eğilimine girildiğini, faizlerin düştüğünü, enflasyonun hedefin de altında kaldığını söyledi. Ekonomiye olan güvenin artarak, iç talebin canlandığını belirten Varank, "İhracatta rekorlar kırıyoruz, yani dış talep cephesi de kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomide büyümenin güçlendiği bir yoldayız. Yıl boyunca atacağımız adımlarla bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yayacağız. Türkiye 2023 yılını çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak. İddialı olmakla beraber gerçekçi hedeflerimiz var. Başarıya giden yolu sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bakanlık olarak sanayicilerimiz üretime daha sıkı sarılsın diye yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi bunlardan bir tanesi. Bu programla yerlileşme alanında benzersiz bir işe giriştik" dedi."750 MİLYON LİRALIK KAYNAĞI TEKNOLOJİYİ, SANAYİYİ VE YENİLİĞİ ODAĞINA ALAN İŞLETMELERE AKTARACAĞIZ"2018 Ağustos'unda ekonomik temellerden bağımsız bir dış şokla karşılaştıklarını, bunun sonucunda da döviz kurlarının yukarı yönlü ciddi dalgalanma gösterdiğini dile getiren Bakan Varank, "Yurt dışından ithal edilen her şeyin fiyatı arttı. Bu da maliyet artışı olarak sanayiciye ciddi şekilde yansıdı. İşte biz dedik ki Türkiye bu ithalatın önüne geçebilir. İşte Hamle Programı'nı bu amaçla tasarladık. Programı oluştururken sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi belirledik. Bakın biz burada alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyoruz. Programa başvuranlar, Bakanlığımızın sunduğu tüm desteklere tek pencereden erişebiliyorlar. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Öyle yoğun bir talep aldık ki, sadece tek bir sektör için toplamda 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Şimdi bu başvuruları değerlendiriyoruz. İnşallah sonuçları Nisan ayında açıklayacağız. Ayrıca yılın ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları ilan edeceğiz. Ben bu programda Gümüşhane'den de firmalar görmek istiyorum. İlimiz madencilik ve gıda sektöründe güçlü. Bu gibi programlar, farklı sektörlere yatırım yapmak açısından çok iyi fırsatlar sunuyor. Bir diğer vizyoner politikamız da işletmelere sunduğumuz sermaye desteği mekanizması. Biz bu amaçla biri bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki yeni fon kurduk. Böylece 750 milyon liralık kaynağı teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracağız. Bakın bu fonlar yatırımınıza ortak olacak ve sizleri bankalara faiz ödemekten de kurtaracak" diye konuştu."GÜMÜŞHANE İŞGEM'E ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ'IN ADINI VERECEĞİZ"Gümüşhane'nin en büyük kamu yatırımlarından birisi olan İş Geliştirme Merkezi'nin resmi açılışını yapacaklarını, 8 milyon euroluk bu yatırımın Bakanlığın Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde hayat bulduğunu hatırlatan Varank, "Biz buraya şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın ismini vereceğiz. Bu topraklardan yetişmiş, vatan sevgisiyle dolu gencecik bir fidanımız, terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Biz şehidimizin aziz hatırasını bu merkezde yaşatacağız" şeklinde konuştu."BU TERÖR BELASINDAN DA EBEDİYYEN KURTULACAĞIZ"Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Varank, "Sınırlarımız içindeki hiçbir terör örgütüne göz açtırmıyor, sınırlarımızda peydahlanmak istenilen terör devletine de müsaade etmiyoruz. Tabii bu işin püf noktası birlik ve beraberlik. Devletle millet bir oldukça Allah'ın izniyle hiç kimse bu ülkenin tek bir karış toprağına göz dikemez. Zaten güvenlik güçlerimiz - Allah nazardan saklasın- hem içeride hem dışarıda oldukça başarılı operasyonlar yürütüyor. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Pençe, Kıran hangi operasyon gerekiyorsa onu yapıyorlar. Biz de siyasiler olarak terörün üzerine en sert şekilde gidiyor, bu konuda en ufak bir zaaf göstermiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl ki bu ülkenin başına bela olan yüzlerce dertten kurtulduysak, inşallah bu terör belasından da ebediyyen kurtulacağız. Tabii terörle mücadele etmek hem çok boyutlu, hem oldukça meşakkatli. Çünkü terörle mücadele ettiğinizde kutsalı olmayan, ilke tanımayan insan bile diyemeyeceğiz kişileri karşınıza alıyorsunuz. Bazıları bir dinin, bazıları bir etnik kökenin maskesine bürünse de terörle mücadele ettiğinizde inançsızları, vatansızları karşınıza alıyorsunuz" dedi."TERÖRÜN PANZEHİRİ EĞİTİM"Terörün panzehirinin eğitim olduğunu dile getiren Bakan Varank, sözlerini şöyle sonlandırdı:"Tüm anne babalara, ağabeylere, hocalara, öğretmenlere büyük işler düşüyor. Ancak ve ancak vatanını seven, adil ve cesur gençler yetiştirerek terörü yenebiliriz. İşte bunun en güzel örneği tek başına bir ordu olan şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz. Urfa'da öğretmenlik yapan Necmettin kardeşimiz bayramda ailesini ziyaret etmek için memleketine giderken teröristler tarafından alçakça şehit edildi. Ama arkasında gözyaşlarını değil, vatan sağolsun diyen bir ana babayı, 82 milyonun duasını, 'Büyüyünce ben de Necmettin öğretmen gibi olacağım' diyen onlarca genci bıraktı. İşte terörle mücadele etmek demek Necmettinler yetiştirmek demektir. Rabbim Necmettin öğretmenimize ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin."Bakan Varank, daha sonra sektör temsilcileriyle basına kapalı olarak görüştü. Toplantıda ayrıca Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ve Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de birer selamlama konuşması yaparak, sektörün ve şehrin taleplerini iletti.(Recep Ergin/İHA)