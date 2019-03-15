Bakan Varank: İş ve AŞ İçin Devletin Tüm İmkanları Seferber Ediliyor (3)

Kaynak: DHA

'İSLAMOFOBİYİ TEŞVİK EDEN ANLAYIŞ, SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da, belediye tarafından tadilatı yapılan tiyatro salonunun açılış törenine katıldı. Bakan Varank, törende Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınadığını belirten Varank, "Sevgili kardeşlerimize Rabb'imden rahmet diliyorum. Bu elim hadise, bizleri büyük bir hüzne boğmuştur. Biz bu saldırıları bir tesadüf olarak, bireysel bir eylem olarak görmüyoruz. Maalesef yıllardır Müslüman karşıtlığını yürüten, İslamofobiyi teşvik eden anlayış, bu saldırının azmettiricisidir. Bugün yaşadığımız menfur saldırı, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların nasıl bir tehdit içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" diye konuştu.'TÜRKİYE, BUNLARIN GÖZÜNDE SON KALE'Konuşmasında birlik vurgusu yapan Bakan Varank, "Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin, ülkemiz ve Cumhurbaşkanı'mızın için kullandığı ifadeler de oldukça manidardır. Dünyanın diğer ucundaki bir terörist, İstanbul'daki minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanı'mızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyor. Kullandığı silahların üstüne yazdığı yazılarda bile bize, tarihimize yönelik nefret, açıkça ilan ediliyor. Bizim bu durum karşısında ibret almamız gerekiyor. Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet eden bu anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanı'mız, bunların gözünde kilit taşıdır. Biz Türkiye'yi savunacağız. Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkacağız. Bu küfrün karşısında Müslüman yürekler olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" dedi.Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,