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Bakan Varank İvedik OSB'de İtalyan heyetle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin İtalya ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini bildirdi.

03.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:06Bakan Varank İvedik OSB'de İtalyan heyetle buluştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'nin ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini bildirdi.
Varank, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrika ziyaretinde, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
AFS Boru Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz'ın ev sahipliğindeki görüşmede, sanayileri arasında sıkı irtibat bulunan Türkiye ve İtalya'nın ekonomik ilişkileri ile gelecekte iş birliği yapılabilecek alanlar ele alındı.
Daha sonra fabrikada üretilen havalandırma sistemlerinin yanma, pozitif-negatif basınç dayanıklılık ve akustik gibi testlerinin yapıldığı Ar-Ge Kalite Kontrol ve Performans Ölçüm Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Varank, burada çalışmalara ilişkin Poyraz'dan bilgi aldı.
Bakan Varank, Türkiye'de iklimlendirme sanayisinin güçlü bir konumda olduğunu belirterek, sektörün katma değerli üretim ve ihracat yaptığını söyledi.
AFS'nin kendi finansmanıyla Ar-Ge çalışmaları yaptığına dikkati çeken Varank, "Özellikle sessiz ve yalıtımlı havalandırma sistemlerinde oldukça bilimsel faaliyetler yürütüyorlar ve güzel ürünleri var." dedi.
"Üçüncü ülkelerde ortak iş" vurgusu
Varank, İtalyan heyetle görüşme sırasında gelecek yıl 17 Mart'ta Milano'da gerçekleştirilecek MCE 2020 Fuarı'na davet edildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin söz konusu iklimlendirme fuarının en büyük partnerlerinden biri olacağını dile getirdi.
Türkiye ile İtalya'nın üçüncü ülkelerde ortak işler yapabileceğini vurgulayan Varank, "Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz." diye konuştu.
Bakan Varank'a ziyaretinde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya ve Ticaret Ofisi Müdürü Luigi Gentille, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ve Derneğin Genel Sekreteri Fatih Ayçin de eşlik etti.

Türkiye, İtalya, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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