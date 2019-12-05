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Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kamaz Kamyon Fabrikası'nı gezmesi ve üretilen ürünler hakkında bilgi alması Bakan Varank'ın ticari aracın parçasını vidalaması Üretim bandında çalışan işçilerin faaliyetleri Bantta üretilen parçalar Bakan Varank'ın kamyon sürmesi TATARİSTAN - Sanayi...

05.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kamaz Kamyon Fabrikası'nı gezmesi ve üretilen ürünler hakkında bilgi alması
Bakan Varank'ın ticari aracın parçasını vidalaması
Üretim bandında çalışan işçilerin faaliyetleri
Bantta üretilen parçalar
Bakan Varank'ın kamyon sürmesi TATARİSTAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ndeki programı kapsamında, Rusya'nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Tataristan Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Güncel

Kaynak: AA


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