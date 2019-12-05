Bakan Varank, Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kamaz Kamyon Fabrikası'nı gezmesi ve üretilen ürünler hakkında bilgi almasıBakan Varank'ın ticari aracın parçasını vidalamasıÜretim bandında çalışan işçilerin faaliyetleriBantta üretilen parçalarBakan Varank'ın kamyon sürmesi TATARİSTAN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'ndeki programı kapsamında, Rusya'nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA