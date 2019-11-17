Haberler » Güncel » Bakan Varank, Kapodokya'da - Haber

Bakan Varank, Kapodokya'da

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşehir'in Avonos ilçesinde bulunan Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'ni (Güray Müze) gezdi.

17.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:19Bakan Varank, Kapodokya'da

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşehir'in Avonos ilçesinde bulunan Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'ni (Güray Müze) gezdi.

Bakan Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'in Avanos ilçesine geldi. Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından karşılanan Bakan Varank,  Kapadokya Yeraltı Seramik müzesini gezdi. Müze sahibi Güray Tüysüz'den bilgi alan Bakan Varank, ardından ilçede bulunan tarihi yerleri gezdi. Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
00:06 Kanada'da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı
00:05 Türk iş insanları, İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor
00:05 Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
00:04 Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (3)
18.11.2019 00:13:08