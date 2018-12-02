Bakan Varank, Konuşması Sırasında Ağabeyinin Adını Anınca Ağlayarak Kürsüden İndi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) kurulan ve 15 Temmuz şehidi Prof.Dr. İlhan Varank'ın adı verilen kütüphane açılışında ağabeyinin adını zikredince gözyaşlarına boğulan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasını yarıda keserek kürsüden indi. Bakan Varank'ın duygu dolu anlarına davetliler ise alkışlarıyla eşlik ettiler.

"İLHAN VARANK İSMİNİN VERİLMESİ BENİ DUYGULANDIRDI"

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ndeki Prof.Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şunları söyledi: " Burdur, tarihiyle müsemma, bir ilim ve irfan şehri. Piri Baba, Divan Baba, Hecin Dede, Hacı Rahmi Sultan, Hafız Osman Nuri Efendi gibi nice büyük isimler, sadece bu şehrin değil, tüm Anadolu'nun mayasını yoğurdu. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Burdur'u temsilen ilk meclisimizde mebusluk yaptı. Burdur, ilmin, irfanın ve milli mücadelenin bir şehridir. Bu şehrin şanına, tarihine, ilim geleneğine yakışır bir şekilde, uzun yıllar hasretle beklenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini 2006 yılında Burdur'a kazandırdık. Maşallah, üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hızla büyüyor. Şimdi de üniversitemize ve Burdur'umuza yakışır şekilde çok güzel bir kütüphaneyi açıyoruz. Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı" dedi.

ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİLER

Bakan Varank, ağabeyinin adını zikrettiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada açılışa katılanlar ise Bakan Varank'ın duygu dolu anlarına alkışlarla eşlik ettiler.

KONUŞMASINI BİTİREMEDİ

Bakan Varank daha sonra, "Muhtemelen konuşmamı da bitiremeyeceğim. Bu eserler şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek kürsüden indi.