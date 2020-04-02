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Bakan Varank, Koronavirüs Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşısı hakkında Ankara'da COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen "Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Bakan Varank, Koronavirüs Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşısı hakkında Ankara'da COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen "Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'tan Aşı Açıklaması

Mustafa Varank aşı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli yetkinlikler bulunuyor. 2019'da başlattığımız TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı kapsamında aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. Covıd-19 ile mücadele sürecinde bu birikimlerin bir araya toplanması daha da önemli hale geldi. Sürecin en hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda COVID-19 alt platformunu kurduk. Hocalarımızın devam eden projelerinden bu virüse karşı dönüştürülebilecek olanlar ve çok hızlı bir şekilde netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi.

COVID-19 Platformu altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Bu ulvi amaç için 24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşundan yüzlerce araştırmacı üstün bir gayretle çalışıyor Yetenekler ve kabiliyetler tek bir hedefe odaklandı. Platform bünyesinde bu virüsle etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem denenecek. Bu projelerle aşı ve ilaçların deney hayvanların da etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak. Sonraki aşamada tüm sonuçlar, ivedilikle klinik denemelerin yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB'e aktarılacak. Projelere ilişkin destek süreçlerimiz başladı."

COVID-19 Türkiye Platformu;

Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı

??#CanlıYayın https://t.co/c8Cv1vF9lC
— Mustafa Varank (@varank) April 2, 2020

1 Nisan itibari ile koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayının 277 olduğu açıklandı. Toplam vaka sayısının 15.679 olduğu duyuruldu. İyileşen hasta sayısının 333, entübe hasta sayısının 692 ve yoğun bakım hasta sayısının 979 olduğu açıklanan veriler arasında yer almakta.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Mustafa Varank, Koronavirüs, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Bakan Varank, Koronavirüs Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı - Haberler

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