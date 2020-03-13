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Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz...

Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü.

13.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:56
Bakan Varank:
Bakan Varank: "Koronavirüsün küresel etkilerinin tam ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretimimiz yüzde 7.9'luk artışla pozitif trendini sürdürdü."

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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