Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı
Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreni İmzaların atılması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşması KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşması Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşması Prof. Dr.
11.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:08
Düzenlenen iş birliği protokolü imza töreniİmzaların atılmasıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın protokol imzalayan taraflarla tokalaşmasıKOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un konuşmasıDoğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın konuşmasıProf. Dr. Cevahir Uzkurt ve Davut Doğan'ın tokalaşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Bakanlıkta imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı
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