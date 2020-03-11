Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı
Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı.
11.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:10
Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın