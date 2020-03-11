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Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı

Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı.

11.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:10
Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı
Bakan Varank, 'KOSGEB İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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