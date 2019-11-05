Bakan Varank Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da temaslarda bulundu - KUALA LUMPUR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın, Malezya
Savunma Bakanı Sabu ile görüşmesiVarank'ın, Ekonomik İşler Bakanı Mohamed Azmin Ali tarafından verilen öğle yemeğine katılmasıVarank'ın, Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin ile görüşmesiVarank'ın, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah tarafından verilen akşam yemeğine katılmasıVarank'ın, Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüşmesi KUALA LUMPUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Malezya'da düzenlenen ön hazırlık toplantılarına katıldı.