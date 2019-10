Bakan Varank, Kuveyt Ticari ve Sanayi Bakanı el-Roudan'a ASO 1. OSB'yi gezdirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt ile işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirterek, "Biliyorsunuz dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesinin daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile birlikte ASO 1. OSB'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin elektrikli otobüs, metro ve tramvay üreticisi olan Bozankaya A.Ş.'yi gezen ikili, daha sonra test aşamasındaki elektrikli bir otobüsü inceledi. Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan, kısa bir süreliğine elektrikli otobüsü kullandı. Daha sonra iki bakan elektrikli otobüs önünde basın açıklaması yaptı. Bakan Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan'la verimli bir görüşme geçirdiklerini dile getirerek, iki ülke vatandaşlarına katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi. Varank, "Masadaki konuları görüşmek ve hızlandırmak için kendisini Türkiye'ye davet etmiştim. Bugün çok verimli görüşmeler yaptık. Türkiye'deki sanayi altyapısını kendi gözleriyle görmesi için bugün Ankara'da organize sanayi bölgesi ziyareti yaptık. Değerli dostumla bütün meselelerin üzerinden geçtik. İnşallah iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Biliyorsunuz dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesinin daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Kuveyt'le de yapabileceğimiz verimli iş modelleri var. Kuveyt'te biliyorsunuz petrokimya alanında büyük bir potansiyel bulunuyor. Yatırımlar var, hammadde açısından önemli bir tedarikçi. Bizim sanayi alanında bir geçmişimiz, tecrübemiz var. Bildiğiniz gibi 2023 sanayi ve teknoloji stratejisi açıklamıştık. Bu stratejinin bir parçası olarak yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi de var ve burada dostlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz. Gerek Türkiye'de olsun, gerekse Kuveyt'te olsun iki ülkenin halklarına katkı sağlayacak kazan kazan esasına göre uygulamalarımızı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı."Türkiye, kendini dünya çapında kanıtlamış bir ülke"Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan, Bakan Varank'a teşekkürlerini ileterek, elle tutulan sonuçlar almak istediklerini belirtti. Konuk Bakan el-Roudan, "Fabrikaları gezdiğim için çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve teknoloji bakanının misafirperverliğine çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde bu güzel fabrikaları gezme fırsatı bulabildim. Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliğinin pekişmesi yönünde her türlü gayreti göstermekteyiz. Her iki ülkenin de yararına olacak şekilde işbirlikleri yürütülmesi gerekiyor. Aslında sanayi sektöründe danışıklığa gerek yok. Zira Türkiye dünya çapında ürünleri konusunda kendini kanıtlamış bir ülke. Bundan dolayı da Türkiye'deki tecrübelerden faydalanmak için buradayız. ve bu anlaşmalar inşallah ileriki zamanlarda kağıtta sadece bir mürekkep şeklinde kalmaz, elle tutulan bir sonuçta alırız. Dünya çapında bir rekabet söz konusu, o yüzden kaybedecek zamanımız yok. İleriye dönük hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı."İmzaladığımız anlaşmalar bir an önce uygulamaya geçsin"El-Roudan, Türkiye'yle daha önce imzalanan mutabakatların sonuca ulaşmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Bakan Varank'la birlikte yol haritası çizeceklerini söyledi. El-Roudan, "Daha önce mutabakat zaptları imzalanmış vaziyetteydi. Ne yazık ki hiçbiri faaliyete geçmedi. Biz istiyoruz ki imzaladığımız tüm anlaşmalar bir an önce yerine getirilsin ve uygulamaya geçilsin. Sayın bakanımla birlikte bu yol haritasını ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından iki bakan, ASO 1. OSB'de zırhlı askeri araç üretimi yapan Nurol Makine fabrikasını ziyaret etti. - ANKARA