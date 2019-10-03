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Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Sayın Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı.

03.10.2019 14:51Bakan Varank, Kuveytli mevkidaşı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Sayın Bakanı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveytli mevkidaşı Al-Roudan'ı Teknopark İstanbul'da ağırladı. Bakan Varank, burada Bakan Al-Roudan'ı gezdirdi ardından Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi TCG Anadolu'nun maketini göstererek gemi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Bakan Varank ile Bakan AL-Roudan ile beraberindekiler arasında toplantı yapıldı. Toplantının ardından Bakan Varank, Bakan Al-Roudan'a resim hediye etti.
(Zeki İpek/İHA)

Mustafa Varank, İstanbul, Kuveyt, Güncel

Kaynak: İHA

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