Bakan Varank, "Meclis'e Mercedes'le geldiniz" diyen HDP'li Paylan'a cevap verdi: Benim aracım hibrit

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yerli arabayla ilgili konuşması sırasında HDP'li Garo Paylan, "Meclis'e Mercedes'le geldiniz" dedi. Bakan ise, "Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum" şeklinde cevap verdi.

"YERLİ ARAÇ ARALIKTA ÖN GÖSTERİMDE"

Yerli otomobile ilişkin sorular üzerine Varank, "Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar" yanıtını verdi.

"ÖRNEK OLSUN DİYE HİBRİT ARAÇ KULLANIYORUM"

Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Meclis'e ithal bir arabayla Mercedes ile geldiniz" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. 'Bu aracı banttan indirirseniz, ben örnek olmak için kullanırım' dedim, kullanıyorum."

BAKAN'IN ARACI HİBRİT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, makam aracı olarak Toyota tarafından Sakarya'da üretilen hibrit Corolla'yı kullanıyor.

Bakan Varank'ın Türkiye'de üretilmesi ve hibrit (hem benzinli hem elektrikli motor) olması nedeniyle uzun zamandır Corolla kullanmak istediği belirtildi.

Varank için aynı araçtan biri İstanbul'da diğeri de Ankara'da kullanması için iki adet alındığı, makam aracı olarak kullanılan kiralık Mercedes'in ise geri gönderildiği kaydedildi.