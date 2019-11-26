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Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Yüksek Hızlı Tren'in 2023 yılında raylarda olacağını söyledi. Yerli otomobil için de açıklamalarda bulunan Varank, ön gösterim araçlarının Aralık'ta kamuoyuna tanıtılacağını belirtti.

26.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Yüksek Hızlı Tren ve yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu. "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" diyen Varank, yerli otomobil için ise "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak" dedi.

Bakan Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin Otomobili projesi devam ediyor. Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak.

"ARALIK'TA KAMUOYUNA TANITACAK"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, geleceğin teknolojilerini yakalayan yeni nesil araçların üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uluslararası deneyime sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100'den fazla Ar-Ge ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi'ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Özel sektör firmalarımızın ve araştırma altyapılarımızın, bu projeye en üst düzeyde katkı vermesini önemsiyoruz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi; Girişim Grubu, Aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.

"2023 YILINDA RAYLARLA BULUŞTURACAĞIZ"

Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız."

Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak

Mustafa Varank, Aralık, Ekonomi, Güncel


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