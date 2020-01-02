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Bakan Varank: "Ocak-Kasım 2019'da 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu" dedi.

02.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:10 Bakan Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. sosyal medya hesabından teşviklerle ilgili açıklama yaptı. Varank, "Ocak-Kasım döneminde 104 milyar TL'lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar TL'lik yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz. Kasım ayında 6 milyar TL'lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 14 bin 705 vatandaşımız işbaşı yaptı. Yüzde 45'i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar TL'lik yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Politika

Kaynak: İHA

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