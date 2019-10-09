Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı

İZMİR - MAKTEK Fuarı'nın açılış törenin ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle "çek-at" oyunu oynadı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı'nın açılış töreninin ardından stantları dolaştı. Fuardaki makineleri inceleyen Bakan Varank, katılımcılarla da sohbet etti. Varank, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu stantta da "çek-at" isimli oyunu oynadı. Karşısındaki öğrenciye yenilen Varank, "Benim lastiği bozmuşlar" diye espri yaptı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bakan Varank, saha sonra fuardan ayrıldı.

Kaynak: İHA