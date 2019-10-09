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Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı

Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadıİZMİR - MAKTEK Fuarı'nın açılış törenin ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle "çek-at" oyunu oynadı.

09.10.2019 21:18
Bakan Varank, öğrencilerle "çek-at" oynadı
İZMİR - MAKTEK Fuarı'nın açılış törenin ardından stantları gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrencilerle "çek-at" oyunu oynadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı'nın açılış töreninin ardından stantları dolaştı. Fuardaki makineleri inceleyen Bakan Varank, katılımcılarla da sohbet etti. Varank, dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu stantta da "çek-at" isimli oyunu oynadı. Karşısındaki öğrenciye yenilen Varank, "Benim lastiği bozmuşlar" diye espri yaptı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bakan Varank, saha sonra fuardan ayrıldı.
Bakan Varank, öğrencilerle

Mustafa Varank, Genel

Kaynak: İHA

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