Bakan Varank: "Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir, yatırımdır. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız" dedi.



Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu, TOBB ikiz kulelerde gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinin dünya ile entegre olmasını ve rekabet gücünün artmasını sağlayacak bir vizyona kavuştuğunu belirterek, "OSB'lerimizin sunduğu ortak hizmetler sayesinde sanayi işletmelerimiz tek bir çatı altında faaliyet gösterme imkanı buldu. Bu iş ve güç birliği sayesinde sanayicimiz hem üretim maliyetlerini azalttı hem de kalite standardını yükseltti" dedi.



Bakanlık olarak OSB'lere yönelik politikalarının temelinde buraların marka oluşturacak cazibe merkezlerine dönüştürülmesinin yer aldığını söyleyen Varank, OSB'lerin tam kapasiteyle faaliyete geçmeleri için sürdürülebilir tedbirler aldıklarını belirtti. Önlerinde 4 yıllık seçimsiz bir dönem olduğunu vurgulayan Varank, bu dönemin kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir, yatırımdır. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni büyüme hikayesini hep birlikte yazacağız" şeklinde konuştu.



Ayrıca Varank, OSBÜK'ten sanayiciler ve OSB'ler için üstlendiği rehberlik görevine daha bir azimle devam etmesini beklediklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA