Bakan Varank, Otomotiv Sanayi Derneği Genel Kurulu Toplantısına Katıldı

Kaynak: DHA

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Esenler Belediyesi'ne devredilmiş 8,2 milyon metrekarelik bir arazi var. Biz burada Türkiye'ye ve dünyaya model olacak, dünyadaki tüm uygulamaların gelip test edileceği bir akıllı şehir kuracağız" dedi.Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 45'inci Olağan Genel Kurulu ve OSD Buluşmaları Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen kurul toplantısında otomotiv sanayiinde değişen küresel rekabet ortamı ve sanayiinin geleceği ele alındı."ÜLKEMİZDE SANAYİNİN LOKOMOTİFİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ AYRICALIKLI BİR YERE KOYUYORUZ"Bakan Varank, "Esenler Belediyesi'ne devredilmiş 8,2 milyon metrekarelik bir arazi var. Biz burada Türkiye'ye ve dünyaya model olacak, dünyadaki tüm uygulamaların gelip test edileceği bir akıllı şehir kuracağız" dedi."16 senede üretimde düşük teknoloji düzeyinden orta ve üzeri teknolojiye doğru başarılı bir geçişe imza attık." diyen Bakan Varank şöyle konuştu:"2002'de ihracatımızın yüzde 50'si düşük teknolojili ürünlerden oluşuyordu. Geçen sene itibarıyla bu oranı yüzde 32'ye düşürdük. Yani Türkiye 16 yılda sadece ürettiği mal çeşidini değil, aynı zamanda bu ürünlerin teknoloji yoğunluğunu da artırmayı başardı. Yeni kabiliyetler, yeni üretim yöntemleri keşfetti. Keşfettiği bu yetenekleri dış piyasalara rekabetçi bir şekilde pazarladı. Artık hedefimiz yüksek teknolojiye geçişi doğru bir metotla sağlamak. Bunun için kamunun koyduğu vizyonu başarıyla yürütecek dinamik, yenilikçi ve rekabetçi bir özel sektör kilit önem taşıyor. Bu bağlamda ülkemizde sanayinin lokomotifi otomotiv sektörünü ayrıcalıklı bir yere koyuyoruz. Türkiye, sizlerin eşsiz katkıları sayesinde güçlü bir üretim ekosistemi oluşturdu. Sadece ana sanayi ile değil yan sanayiyle de önemli bir atılıma imza attınız. Ekonomide de kullandığımız 'çarpan' kavramının hakkını sonuna kadar verdiniz. Ürettiniz, istihdam oluşturdunuz, ihraç ettiniz, değer kattınız. Ar-Ge yatırımları, etkin kalite yönetimi ve esnek üretim yöntemleri sayesinde küresel rekabette güçlü kıldınız.""OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİ DAHA İLERİ TAŞIMASINI ARZU EDİYORUZ"Varank, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Otomotiv yatırımları için oldukça cazip bir yatırım teşvik sistemimiz var. 5 senede sektöre verdiğimiz 715 yatırım teşvik belgesiyle, 28 milyar lira tutarında toplam yatırımı destekledik ve 28 bin kişilik yeni istihdama katkı sağladık. Bu yatırımların yüzde 68'ini yabancı sermayeli firmalar gerçekleştirdi. Yine Proje Bazlı Teşvik Sistemimiz de otomotiv sanayinin hizmetinde oldu. Önümüzdeki dönemde sektördeki diğer önemli aktörlerin bu gibi öncü yatırımlarla otomotiv endüstrisini daha ileri taşımasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.ESENLER'E 'AKILLI ŞEHİR'Esenler'de akıllı şehir kuracaklarına değinen Bakan Varank, "Esenler Belediyesi'ne devredilmiş 8,2 milyon metrekarelik bir arazi var. Biz burada Türkiye'ye ve dünyaya model olacak, dünyadaki tüm uygulamaların gelip test edileceği bir akıllı şehir kuracağız. Böylece yeni teknolojileri Türkiye'ye getirerek test alt yapılarını gerçek bir şehir ortamında global firmalara sunarak büyük bir atılım yapma niyetimiz var. Ben bu projeyi çok önemsiyorum, uluslararası firmaları da bu proje heyecanlandırıyor" diye dedi."17 YILDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜK"Varank konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:"Yatırımda, üretimde ve kalkınmada temel öncelikler güven, öngörülebilirlik ve istikrardır. Biz 17 yılda Türkiye ekonomisini sizlerin de katkısıyla 3 buçuk kat büyüttüysek, bunu güven ve istikrarımızı koruyarak başardık. Bu 17 yıl elbette kolay geçmedi, nice zorluklarla, engellemelerle karşılaştık. Tüm bu engellemeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla, milletimizin desteğiyle aştık. Reel kesimde ve ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor.2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Elbette durmak yok. Sırada yerlileştirme var. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz. Yerlileşme alanında çok boyutlu bir yaklaşımımız var. İlk boyut, yakında açıklayacağımız Yerlileştirme Ürün Programı. Bu programla destek ve teşviklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. İkinci boyut, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Son boyut, büyük ölçekli entegre yatırımlar boyutu. Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi vizyoner projelerle cari açık verdiğimiz petrokimya benzeri hammadde ihtiyaçlarımız için yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz. Tabi yerli katma değeri artırmak için hem sizlerin hem de tüketicilerin farkındalığı yüksek olmalı. Bu bir takım oyunu. Şuna yürekten inanıyorum ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız. İşte 31 Mart yerel seçimleri bu yolda son viraj. 31 Mart sonrasında, ihtiyacımız olan yapısal reformlara odaklanabileceğimiz, katma değerli üretimle yeni bir başarı hikayesi yazabileceğimiz, Türkiye'nin seçimsiz geçireceği bir 4 buçuk yılı olacak. Aslında bu manada 31 Mart sadece bir yerel seçim değil, ülkemizin üretme ve büyüme yolculuğunda kesintisiz bir icraat döneminin başlangıcı. İnşallah milletimizin desteğiyle bu son virajı da sıkıntısız atlatıp, güven ve istikrarın korunduğu, yatırımların hızlandığı bir döneme gireceğiz." - İstanbul