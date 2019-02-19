Bakan Varank, Pide Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde esnafı ziyaret etti.<br><br>Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valiliğine giderek Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.<br><br>Bakan Varank, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.<br><br>Varank, esnafın taleplerini dinledi, MHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Hüseyin Sözlü ile AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir için oy istedi.<br><br>Kendisine ikram edilen Adana şalgamından da tadan Varank, kahvehanelerde oturan vatandaşlarla sohbet etti.