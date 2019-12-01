Bakan Varank sakız üreticisi CCC fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yıldız Holding ve Gumlink şirketinin ortaklığı olan ve Avrupa'nın en büyük sakız üreticilerinden Continental Confectionery Company'nin (CCC) Çorlu'daki fabrikasını ziyaret etti. Varank'a ziyarette Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan eşlik etti.



Buyurgan, Bakan Varank'a CCC'de sahip oldukları üretim alt yapısıyla AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisi olduklarını, yapılan AR-GE çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi aktardı. Yıldız Holding'in ihracatta 1 milyar dolar hedefi için tüm şirketler olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Resmi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene 1 ve Ergene 2 OSB'lerindeki çeşitli firmaların üretim tesislerini ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretleri kapsamında Avrupa'nın en büyük özel markalı sakız üreticilerinden Continental Confectionery Company'nin (CCC) Çorlu'daki sakız ve şekerleme fabrikasında da incelemelerde bulundu.



Ziyarette Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan, Bakan ve beraberindeki heyete Ar-Ge, üretim, yatırım, ihracat, istihdam konusunda ayrıntılı bilgiler aktardı.



Bakan Mustafa Varank ve heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Mete Buyurgan, "Fabrikamızda ileri teknoloji ve kapasiteyle global pazara kaliteli ürünler sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 50 ülkeye ihracatımızla AB'deki en büyük özel markalı sakız üreticisiyiz. Sahip olduğumuz teknoloji bize dünyanın her yerinden gelen farklı müşteri talep ve tercihlerine çok daha esnek cevap verme imkanı sunuyor. Sakız ve şekerleme kategorisinde piyasadaki tüm formatların tamamına yakınını üretme imkanına sahibiz. Ayrıca Yıldız Holding'in 1 milyar dolar ihracat hedefi için devletimizin de desteğiyle holding şirketleri olarak Amerika, Japonya, İngiltere, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 100'u aşkın ülkeye Türkiye'den ihracat gerçekleştiriyoruz" bilgisini aktardı.



Söz konusu ziyaretlerde Varank'a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA