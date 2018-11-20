Bakan Varank, 'Sanayi Doktora Programı' Sonuçlarını Açıkladı

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı sonuçlarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, "120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, 'TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı' sonuçlarını açıkladı. Bakan Varank resmi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının Üniversite-Sanayi İşbirliği ile yetiştirilmesine yönelik başlattığımız Sanayi Doktora Programı sonuçlarını açıklıyoruz. Beklentimizin üzerinde başvuru alarak bizlere gururlandıran programımızla 33 farklı üniversitenin, 77 sanayi kuruluşuyla yapacağı iş birliği projeleri desteklenecek. 120 farklı proje aracılığıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Mustafa Varank