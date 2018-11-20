Bakan Varank, 'Sanayi Doktora Programı' Sonuçlarını Açıkladı

20 Kasım 2018 Salı 19:01



20 Kasım 2018 Salı 19:01

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı sonuçlarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üniversiteler ve sanayi kuruluşları iş birliğiyle seçilecek doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı' sonuçlarını açıkladı. Bakan Varank, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada üniversiteler ve sanayi kuruluşları iş birliğiyle seçilecek doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verileceğini ve öğrencilerin doktora öğrenimleri sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği sağlanacağını kaydetti.(İHA)