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Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık.

13.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:44Bakan Varank sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." ifadesini kullandı.
Bakan Varank, hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
"Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:
"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."

Mustafa Varank, Twitter, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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