Bakan Varank Sanayicilerle Bir Araya Geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli radyasyon dedektörlerinin, CERN'de devam eden Atlas Deneyi'nde başarıyla test edildiğini belirterek, "Şimdilerde bu dedektörlerin yeni nesil otomobiller ve yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.Bolu'da sanayiciler ile istişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Varank, rakamsal olarak küçük gözükse de 17 senede 17 katlık ihracat artışını başardıklarını, yıllar içinde Bolu sanayisinin ürün bazında kendine geldiğini, farklı sektörlerde üretim yapma kabiliyetini kazandığını söyledi.Varank, 2002 yılında Bolu'da sadece 25 firmanın yatırım teşvik belgesine sahip olduğunu aktararak, "16 yılda 253 firmaya yatırım teşvik belgesi verdik ve bu sayede 5 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik. Bakın sadece yatırım teşvikleriyle 20 bin vatandaşımız yeni iş imkanlarına kavuştu." diye konuştu."Küçük, büyük demedik, üretimin tüm aktörlerini destekledik"Bakan Varank, Bolu'daki KOBİ'leri de ihmal etmediklerini dile getirerek, "Şöyle ki 2002'ye kadar sadece 2 KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalanabilmiş. Biz, 16 yılda bin 674 KOBİ'mize ulaştık, yani 837 katlık artış var. Küçük, büyük demedik, üretimin tüm aktörlerini destekledik." ifadelerini kullandı.Ülkelerin rekabet gücünün yenilik yapma performanslarıyla doğru orantılı olduğuna işaret eden Varank, şu bilgileri paylaştı:"İşte Ar-Ge çalışmaları burada kritik rol oynuyor. 2002 öncesinde Bolu'da Ar-Ge ekosistemi anlamında hiçbir altyapı yoktu, biz sıfırdan altyapı kurduk. Geldiğimiz noktada Bolu, 1 Teknopark'ta 2 Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız ilimizde 151 projeye 39 milyon liralık destek sağladı."Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde kurulan test merkezinin yüzde 75'inin Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kaynağıyla finanse edildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:"Burada üretilen yerli radyasyon dedektörleri, CERN'de devam eden Atlas Deneyi'nde başarıyla test edildi. Şimdilerde bu dedektörlerin yeni nesil otomobiller ve yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılması için çalışmalarımız sürüyor."Varank, Bolu'nun doğusunda ikinci OSB kurulması talebini bildiğini belirterek, "En kısa sürede resmi başvurunuzu yapmanızı bekliyoruz. Hazine ağırlıklı bir arazi seçilirse işimiz son derece kolaylaşır. Dolayısıyla yer seçiminiz burada en kilit konulardan biri. KOSGEB desteklerinin artması talebinde bulunmuşsunuz." diye konuştu.Bakan Varank, hala açık olan 10 farklı KOSGEB programına başvuruları beklediklerini dile getirerek, "Buradaki KOSGEB temsilciliğimizden ya da kurumun internet sitesinden detayları mutlaka öğrenin. Yine KOSGEB, ilimizde desteklere olan ilginin ve farkındalığın artması için bilgilendirme toplantıları da düzenleyecek. KOSGEB'le ilgili diğer bir talep inovatif bir eğitim merkezinin ilimizde kurulması." ifadelerini kullandı.Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB arasında bir Ar-Ge inovasyon iş birliği protokolü bulunduğunu hatırlatan Varank, "Bu protokolü çok rahat TEKMER protokolüne dönüştürebiliriz. Paydaşlarımızın talebini bekliyoruz. Üniversite bünyesinde kuracağımız bu merkez, KOBİ'lerimizle akademi arasında daha güçlü bir etkileşim ve iş birliği sağlayacaktır." dedi."Geleceğin liderlerini yetiştirmek istiyoruz"Bakan Varank, Akşemseddin Vakıf Yazılım Üniversitesinin Bolu için oldukça heyecan verici bir proje olduğuna dikkati çekerek, "Burada kurmayı planladığınız Teknokent için bakanlığımıza başvuru yapabilirsiniz. Kod'la Bolu Projesi hem bugünün hem de yarının teknoloji önderliğinde şekillenmesi adına vizyoner bir proje. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız, bu projenin hayata geçmesinde inşallah liderliği üstlenecek. Bunun müjdesini de vermiş olayım. Ayrıca bu projeyi Dene-Yap teknoloji atölyeleriyle de birleştirebiliriz. Böylece altyapı masraflarını minimize edip, niteliksel unsurları güçlendirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.Bakanlığın hayata geçirdiği "Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri" projesi hakkında da bilgi veren Varank, şunları kaydetti:"81 ilde 100 Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kurarak geleceğin liderlerini yetiştirmek istiyoruz. İlk 12 ilimizde sınav süreçleri başladı. Sınav başvurularını aldık. İnşallah sınav sonuçlarından sonra çocuklarımız, gençlerimiz bu atölyelerde yetişmeye başlayacak. İnşallah Bolu'yu bu ikinci grubun içine alacağız. Bu sene içerisinde burada da sınavlarımızı gerçekleştirip daha da önemlisi Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri projemizi 'Kodla-Bolu' projesi ile birleştirerek entegre bir biçimde daha başarılı bir projeye de dönüştürebiliriz."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 12 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını, Bolu'nun genel ile yerelin uyumunun değerini çok iyi bildiğini, kentte bu uyumu, bu birlikteliği 3 dönemdir sağladıklarını sözlerine ekledi.(Bitti)