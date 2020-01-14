Bakan Varank: Sanayide kullanılan elektrik motorları değiştirilecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayide kullanılan elektrik motorların değişimine destek müjdesi verdi. Bakan Varank, "Sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90'ı maalesef verimsiz. Dolayısıyla bu motorların, daha yüksek teknolojili ve daha verimli olan yeni motorlarla değiştirilmesi gerekiyor. 2 senede 10 milyon liralık bir kaynak bu iş için kullanılacak" dedi.

Ankara'da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Enerji Verimliliği tarafından 'enerji verimliliği' temalı '7'nci OSB Enerji Zirvesi' düzenlendi. Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile çok sayıda davetli katıldı.

'2023'DE SANAYİ VE TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ ÜLKE OLACAĞIZ'

Bakan Varank, Kasım ayında sanayi üretim verilerinin açıklandığını ve yıllık bazda yüzde 5,1 yükseliş gerçekleştiğini söyledi. Sanayi üretiminde geçen sene Eylül ayından itibaren başlayan pozitif trendin, daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Varank,"Büyümenin öncü göstergelerinde canlanmayı zaten görüyorduk. İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi artıyor. Faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında gerçekleşti, ülke risk primimiz azalıyor. Bu sene inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağız. Bu büyümenin temelinde de yatırımlar olacak. Bu yatırımlar vatandaşımıza, gençlerimize yeni iş kapıları açacak. Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayacak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz" dedi.

'7 İLDEKİ 7 OSB'DE PİLOT PROJE BAŞLAYACAK'

Bakan Varank, OSB'leri, çıktıların girdiye dönüştüğü, enerjisini kendi karşılayan, kaynak verimliliği yüksek, eko-endüstriyel parklara dönüştürmek istediklerini söyleyerek, bu proje kapsamında Dünya Bankasıyla beraber çalıştıklarını ifade etti. Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB'in katkılarıyla 7 ildeki 7 OSB'de pilot projeleri başlatacaklarını kaydeden Varank, proje detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Varank, "Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi, Gebze, İzmir Kemalpaşa, Antalya, Uşak, Adana Hacı Sabancı, Bursa ve Ankara Sanayi Odası 1'nci OSB'yi kapsayacak. Biz burada KOSGEB'in İşletme Geliştirme Desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu şemsiyesinde bir finansman mekanizması da geliştirdik. Bu sayede sanayiciler, doğrudan finansal ve teknik desteğe erişebilecekler. 2 senede 10 milyon liralık bir kaynak bu iş için kullanılacak" diye konuştu.

'İLK UYGULAMAYI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLATIYORUZ'

Sistem ile ilgili somut örnek veren Bakan Varank, şunları kaydetti:

"OSB'lerde çalışan firmalardan birisiniz. İlk aşamada, konunun uzmanı danışmanlardan oluşan bir ekip tesisinizin detaylı enerji etüdünü yapacak. Eğer verimsizlik tespit ederse ve bunun çözümü tesisinizdeki elektrik motorlarının dönüşümü ise, bunu size teklif edecek. Diyelim ki bu dönüşüm için kullanılacak motorların maliyeti de 100 bin lira. İşte bu 100 bin liranın yüzde 60'ını, yani 60 bin lirayı biz sanayicimize hibe olarak vereceğiz. Yani sanayicinin cebinden çıkacak tutar sadece 40 bin lira olacak. Eğer alacağınız enerji verimli motorlar, yerli malı belgesine sahipse, bu sefer 100 bin liranın yüzde 75'ini hibe olarak vereceğiz. Yani yerli malını tercih ederseniz, 100 bin liralık motorlara sadece 25 bin lira ödeyeceksiniz. İlk uygulamaya önümüzdeki hafta başlıyoruz. Ankara ASO 1'nci OSB'de çerçeve protokolü imzalayacak ve bu projeyi başlatacağız. Şubat ayı içinde de Gebze, Bursa, Uşak ve Antalya OSB'lerden seçilecek firmalarla yolumuza devam edeceğiz. Sanayideki verimsiz motorların yenilenmesi durumunda 27 milyar liralık bir değişim maliyetinin ortaya çıkıyor. Ama eğer bu değişim yapılırsa; sanayinin toplam elektrik faturasında yılda 24 milyar liralık bir tasarruf olabiliyor. Neticede işletmelerin yapacağı böyle bir yatırım kendini 2 yıldan daha kısa bir sürede amorti edecek. Yani, bu yatırımın getirisi çok yüksek."

'VANALAR ASLA KAPANMAYACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, vatandaşlara ve sanayicilere kesintisiz enerji arzı sağlamayı temel ilke kabul ettiklerini söyledi. Bu amaçla sadece ulusal değil, birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"TANAP ve TürkAkım'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz. Böylece, Türkiye'de doğal gaz kesilecek ya da sanayinin dişlileri duracak gibi eski moda gazete manşetlerine kalın bir çizgi attık. Öncelikle ülkemiz adına gurur duyarak söylüyorum ki Türkiye'nin artık doğal gaz arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Vanalar asla kapanmayacak. Üretim sorunsuz sürecek. Ülkemizde halihazırda 241 OSB faaliyetlerini sürdürüyor. 80 şehrimizdeki OSB'lerde 50 bine yakın fabrikada 2 milyon vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu bölgelerde durmaksızın devam eden üretim ve yenilikler de ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine lokomotiflik yapıyor. Biz de OSB'lerimizin enerjisi her zaman yüksek, üreten Türkiye'nin dişlileri her zaman güçlü olsun diye OSB'lerimize enerji arzında ciddi bir aşama kaydettik. Bugün itibariyle ülkemizde 163 OSB'miz doğal gaz kullanıyor. Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor."

'TALEPLERİMİZİ BAKANLIĞIMIZA SUNACAĞIZ'

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise, OSB'lerde toplam 250 MW GES kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Elektrik Üretim Yönetmeliğinde, tüketim ve üretimin aynı ölçüm noktasında olması şartının getirilmesini talep ettiklerini ifade eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB tüzel kişiliği açısından GES yatırımlarının önünde önemli ölçüde engel teşkil ediyor. Burada, OSB Tüzel Kişiliklerinde, OSB Tüzel Kişiliklerimizin yatırımları olan hizmet binası, okul, yol aydınlatmaları gibi sosyal ve teknik donatı alanlarında ve OSB katılımcılarının farklı üretim tesislerinde, 'Tüketim Birleştirilmesi' imkanı verilmesini talep ediyoruz. Bu imkanla birlikte, OSB'lerimizde GES yatırımları daha cazip hale getirilmiş olacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimize lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında yapılan başvurularda ciddi artışlar var. Ancak bazı OSB'lerimizin, toplam üretim tesisi kurulu güçleri, Orta Gerilim Dağıtım Barası üst limiti olan 50 MW'a ulaşmış durumdadır. Bu nedenle yeni elektrik üretim tesisi başvurularına TEİAŞ tarafından olumlu görüş verilmiyor. Biz bu 50 MW sınırına da bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Talebimizi EPDK'ya ilettik. Ayrıca OSB'lerimizden GES Projelerinde çatı kullanımı ile ilgili gelen talepler var. Bu talepleri de bir rapor haline getirerek, önümüzdeki günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza sunacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama

-Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü açıklama

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Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,