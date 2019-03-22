Bakan Varank, Sarıyer'de Vatandaşlarla Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi.<br><br>Bakan Varank, Cumhur İttifakı tarafından seçim çalışmaları için Sarıyer ilçe merkezinde oluşturulan otağı ziyaret etti.<br><br>Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet eden Varank, vatandaşlara karanfil dağıttı. Bakan Varank'a, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da eşlik etti.<br><br>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra Ayazağa'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.