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Bakan varank: seyir füzesi som-b2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Bakan Varank: Seyir füzesi SOM-B2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

06.09.2019 12:02
Bakan Varank: Seyir füzesi SOM-B2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM-B2 füzesinin ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Varank, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen füze için, "Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
Bakan varank: seyir füzesi som-b2'nin atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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