Bakan varank: tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın ilk Mobil Uygulama Fuarı olma sloganıyla yola çıkan Mobilefest'in açılış törenine katıldı. Bakan Varank, " 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. 5 senede piyasa 5 kat büyüdü, bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı. Türkiye 'deki duruma bakarsak, yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor" diye konuştu.Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası, teknoloji meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlayan fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Varank burada yaptığı konuşmada Mobil uygulamaların hayatın her alanında karşımıza çıktığına değinerek "Karşımızda hızla büyüyen çok büyük bir pazar var. 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. Beş senede piyasa beş kat büyüdü. Bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı. 2023'teyse 1 trilyon dolarlık büyüklüğü yakalaması beklenen bir sektörden bahsediyoruz. Peki Türkiye'de durum nasıl? Yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor" diye konuştu."KULLANDIĞIMIZ UYGULAMALARIN SADECE YÜZDE 14'Ü YERLİ"Bakan Varank şöyle konuştu:"Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın sekizinci ülkesiyiz. 2016'da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı. Türk milleti aslından bakarsanız bu işlere çok meraklı. Fakat kullandığımız uygulamaların sadece yüzde 14'ü yerli. Bu durum hem yurt içindeki firmalarımız hem de bağımsız geliştiricilerimiz için aslında büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye, heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir yolculuğun daha çok başında diyebiliriz. Örneğin bu gün neredeyse her telefonda standart olarak gelen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 9 yıl önce bağımsız bir geliştirici tarafından aslında piyasaya sürüldü. Ne zamanki 19 milyar dolara alıcı buldu, işte o zaman yazılımın ve yazılımcının gücü ortaya çıkmış oldu""500 BİN YAZILIMCI SAYISINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"Mobil uygulama marketlerinde bulunan uygulama sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan Varank," 2008 yılında 500'den az uygulama varken, bugün 2 milyonun üzerinde farklı uygulama mevcut. Biz istiyoruz ki, ülkemizdeki herkes bu işlerle daha fazla ilgilensin, ülkemizdeki insanlar bu işlere daha kafa yorsun.Türkiye'nin gittikçe büyüyen bu pazarda, vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok. Yani çocuğundan yaşlısına kadar her yaş grubunun üretim yapabileceği, fikir geliştirebileceği bir mecradan bahsediyoruz. Biz hükmet ve bakanlık olarak bu potansiyelin farkındayız. Hem girişimcilik desteklerimizle, hem de yazılım sektörüne yönelik programlarımızla sizlerin, girişimcilerimizin özellikle de gençlerimizin yanındayız. KOSGEB ve TÜBİTAK'ın sunduğu desteklere ek olarak, Ar-Ge merkezlerine ve teknoparklardaki firmalara birtakım ayrıcalıklar muafiyetler tanıyoruz.2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde de yazılım konusunu önceliklendirdik. Bu alandaki yetenek havuzumuzu genişletip, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.AÇIK KAYNAK PLATFORMUYazılım alanına verdikleri öneme ve bu konudaki başlattıkları projelere değinen Mustafa Varank, " Bunlardan birisi Açık Kaynak Platformunun kurulması. Bu Platformla; yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayımızı artırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişimci ve girişim sayısını artırmayı hedefliyoruz. İlk olarak kamunun mevcut ve yeni alımlarında, açık kaynak yazılımlara geçişi için yol haritasını Cumhurbaşkanlığı Digital Ofisi ile beraber belirleyeceğiz. Açık kaynak yazılım ekosisteminin, kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesini sağlayacağız" dedi."ÇOCUKLARIMIZI ŞİMDİDEN GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"Dene Yap Teknoloji atölyelerinin kurulduğunu ve çocukları şimdiden geleceğe hazırladıklarını anlatan Bakan Varank, "Bu atölyelerde ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilere, 3 yıllık kapsamlı teknoloji eğitimleri sunuyoruz. Elektronik programlamadan, robotik kodlamaya, siber güvenlikten yapay zekaya farklı teknoloji başlıklarında atölye eğitimleri ve proje çalışmalarıyla geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiriyoruz. Bu sene 12 ilimizde eğitimlere başladık önümüzdeki dönemde de 12 ilimiz tekrar devreye girmiş olacak. 81 ilimizde 100 Dene Yap teknoloji atölyesi kuracağız. Böylelikle 5 yıllık süreçte yaklaşık 50 bin öğrencimiz bu nitelikli teknoloji eğitiminden faydalanacak" diye konuştu.