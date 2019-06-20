Bakan Varank'tan Çatı Davası paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımının yargılandığı çatı davasında kararın çıkmasına ilişkin, "Fetullahçı teröristlerin hepsi hak ettikleri cezayı alana kadar haklı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı çatı davasının karara bağlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapan Bakan Varank, "15 Temmuz gecesi ülkemizi işgale yeltenip milletimizin canına kastettiler. Hain darbenin planlayıcısı ve yürütücüsü o alçaklar, şimdi mümkün olan en ağır cezalara çarptırıldı. Fetullahçı teröristlerin hepsi hak ettikleri cezayı alana kadar haklı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.



Bakan Varank'ın ağabeyi Prof Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Vatan Caddesi'nde şehit olmuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA