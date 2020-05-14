Bakan Varank'tan "Dünya Çiftçiler Günü" paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye bugün gıda tedarikinde bir sıkıntı yaşamıyorsa, bunu cefakar çiftçilerimize borçluyuz." ifadesini kullandı.

14.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:11
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye bugün gıda tedarikinde bir sıkıntı yaşamıyorsa, bunu cefakar çiftçilerimize borçluyuz." ifadesini kullandı.
Varank, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çekti. Varank, bu süreçte salgının etkilerini en aza indirmenin yanı sıra üretim kapasitesini ayakta tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.
Türkiye'nin güçlü tarım sektörünün, sanayinin çarklarını döndürmesine imkan verdiğine işaret eden Varank, "Bu sıkıntılı salgın sürecinde dahi çiftçilerimiz tedbirlerini alıp çalışmaya devam etti. Eğer Türkiye bugün gıda tedarikinde bir sıkıntı yaşamıyorsa, bunu cefakar çiftçilerimize borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, Bakanlık olarak Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajansları, Gıda İhtisas OSB'leri ve TÜBİTAK ile fedakarca çalışan çiftçilerin yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Üretimde verimliği artıracak modern tarım uygulamalarından satış ve pazarlamaya, makine desteğinden eğitim faaliyetlerine tüm imkanlarımız çiftçi kardeşlerimizin emrine amadedir. Tarladan sofraya uzanan değer zincirinin her bir halkasında yer alan tarım emekçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü yürekten kutluyorum." Bakan Varank’tan ’Dünya Çiftçiler Günü’ paylaşımı

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Çiftçiler Günü, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Haber

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