Bakan Varank'tan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce
Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bakan Varank'ın Başkan Özlü'yü makamında ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarete, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve bazı parti üyelerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, Özlü'nün şu ifadelerine yer verildi:
"Değerli dostum Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank belediyemizi ziyaret etti. Kendisini ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Şahsım ve partim adına bu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum."