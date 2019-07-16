16.07.2019 16:55
Haberler» Güncel» Haber

Bakan Varank'tan Düzce Belediye Başkanı Özlü'ye ziyaret

Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Bakan Varank'ın Başkan Özlü'yü makamında ziyaret ettiği belirtildi.
Ziyarete, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve bazı parti üyelerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, Özlü'nün şu ifadelerine yer verildi:
"Değerli dostum Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank belediyemizi ziyaret etti. Kendisini ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Şahsım ve partim adına bu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Mustafa Varank, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:50   Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı
18:50   CK Enerji Çamlıbel Elektrikten "korsan ödeme noktası" uyarısı
18:49   Horasanda 15 Temmuz konvoyu
18:49   Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
18:48   Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza
18:47   Üniversiteli Serdar, kazada öldü
18:46   TBMM'de 'Ayaz' ve 'Nupelda' konuşuldu