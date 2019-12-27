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Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Araçlar mı büyük yoksa bakanın boyu mu kısa diye tartışmalar oldu. Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak" dedi. Geçtiğimiz günlerde, yerli aracın boyu ile Bakan Varank'ın boyu sosyal medyada kıyaslanmıştı.

27.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin Gebze'de düzenlenen tanıtımında konuştu. Varank, kendi boyu ile yerli aracın boyunun sosyal medyada kıyaslandığına değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Araçlar mı büyük yoksa bakanın boyu mu kısa diye tartışmalar oldu. Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmıştı. Yerli otomobilin yüksekliği sosyal medyada merak konusu olurken, konuyla ilgili yorum yapan bir Twitter kullanıcısına yanıt veren Varank'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurmuştu.

Konuyla ilgili bir kullanıcı da "Umarım Mustafa Varank'ın boyu kısadır" yorumunda bulunmuştu. Bu yoruma Bakan Varank, "Boyum zaten kısa da, böyle temenni mi olur ya :(" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Güncel


Güncel

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