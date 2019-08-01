BAKAN VARANK'TAN GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ

Dünyanın en iyi uzay gözlemlerinin yapılabildiği noktalardan biri olan Saklıkent Ulusal Gözlemevi'nde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mutafa Varank, gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla uzayda yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.

Şenliklerin açılış töreninin ardından Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknoloji stantlarını ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bakan Varank, ardından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve gökyüzü meraklılarına ait teleskopların bulunduğu alanda, gezegen ve yıldız gözlemlerine katıldı.

Dört gün sürecek şenliklere katılan çoğu öğrenci gökyüzü meraklısı, Saklıkent'te kurulu çadırlarda konaklıyor. Şenliğe katılan Bakan Mustafa Varank ve Mehmet Kasapoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da geceyi çadırda geçiriyor.

Kaynak: DHA