Bakan Varank'tan "Sera Yatırımı" Teşviği Müjdesi

Kaynak: İHA

Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak, sera yatırım teşviklerini arttırdıklarının müjdesini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bundan böyle en az 25 dekarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seraları öncelikli teşvik kapsamına alıyoruz. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için de minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut,Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ile Zülfü Tolga Ağar tarafından karşılanan Bakan Varank, ardından Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle bir araya geldi.İstişare ve değerlendirme toplantısında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Bakan Mustafa Varank, "Elazığ'da güne üretimin kalbinde başlayarak sizleri dinlemek, görüş ve önerilerinizi bizzat duymak istedim. Uyguladığımız tüm politikaların merkezinde üretim var. İşin Ar-Ge'sinden tutun da, ürettiğiniz ürünün ticarileşmesine kadar tüm aşamaları destekliyoruz. Milli teknoloji güçlü sanayi vizyonumuzu ortaya koyduk. Amacımız, küresel rekabette her zaman bizi iddialı kılacak sanayi ve teknoloji yetkinliklerini ülkemize kazandırmak. Türkiye'nin çok önemli bir potansiyeli var. Dinamik iş gücü ve hızla yeniliklere hızla adapte olma kabiliyeti var. İşte biz, bu mevcut kabiliyetleri daha ileri taşımanın derdindeyiz. Hem geleneksel sektörlerimizde, hem de sıçrama potansiyeli taşıyan yeni alanlarda bize çağ atlatacak uygulamaların peşindeyiz. Tabi bu süreçte sizlerin sesini de duymak istiyoruz. Onun için şehir şehir geziyor, tüm paydaşlarımızı dinliyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak istiyoruz. Sizden beklentimiz, iş gücünüzü sahiplenip üretim faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz. Sanayi üretimindeki eğilimi yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı."OSB'de yapı ruhsatını alanlara bir şans daha verdik"Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Varank, "İstihdam cephesinde asgari ücret desteği, 5 puanlık SGK prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz devam ediyor. Dün Bakan arkadaşlarımız yeni bir istihdam teşviğinden bahsetti. Nisan ayının sonuna kadar ilave istihdam sağlayan her iş verenimize ilave istihdam başına 3 ay boyunca sigorta pirimi ve vergilerin yanında maaşlarını da biz ödeyeceğiz. Çalışanlarımızın 3 aylık maaşlarını ödemiş olacağız. İstihdamda önemli bir sıçramaya vesile olacak. OSB uygulama yönetmeliğini de değiştirdik. OSB'lerde arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB'lerde yapı ruhsatı almasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık, bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık. Enflasyonla topyekün mücadele derken en başından beri, bu işin hem talep hem de arz yönünü iyileştirecek reformlar gündeme getirmeyi planladık" diye konuştu."Sera yatırımı teşviklerimizi arttırıyoruz"Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Hatay'da olduklarını anımsatan Varank, "Cumhurbaşkanımızın orada sera yatırım teşvikleriyle ilgili bir müjdesi oldu. Tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak ve artırmak için somut bir adım atarak 'sera yatırımı' teşviklerimizi artırıyoruz. Bundan böyle en az 25 dekarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seraları öncelikli teşvik kapsamına alıyoruz. Burada da jeotermal alanlarımız var. Burada da jeotermal alanlarımız var. Buralarda bu modern seraların değerlendirmesi için kullanılabilir. Burada da öncelikli teşviklerimizden faydalanabilirsiniz. Bir diğer değişikliğimizi de bölgesel teşvikten faydalanmak isteyenler yatırımcılar için. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Böylece daha küçük yatırımları da teşvikle destekleyebileceğiz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız, arz artışları yoluyla, sebze-meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek. Takip etmişsinizdir, bulunduğum her ortamda yerlileştirme alanında atacağımız adımlardan mutlaka bahsediyorum. Bu alanda atacağımız adımlar, Türkiye'nin bugünü ve geleceğini inşallah şekillendirecek. Nihai hedefimiz yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde faydalanıp, üretimde tam bağımsızlığı yakalamaktır. Ancak bu sayede kurdaki dalgalanmalarının, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz" şeklinde konuştu.Yerlileştirme ürün programı geliyorYerlileşme alanında uygulayacakları politikaların, çok boyutlu bir nitelik arz ettiğine değinen Varank, "İlk boyut, yakında ilan edeceğimiz yerlileştirme ürün programı. Programla birlikte, destek ve teşviklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı bir şekilde planlayacağız. İkinci boyut, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Burada ölçeği kamu olarak biz oluşturacağız sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine azami katkı sağlayacağız. Son boyut, mega yatırım projesi. Bu noktada Ceyhan enerji ihtisas endüstri bölgesi çok önemli bir örnek. Buranın enerji ve petrokimya sektörümüz için önemli bir üretim üssü olmasını hedefliyoruz. Bölge tam olarak faaliyete geçtiğinde, ithal ettiğimiz kimyasal ürünlerin yüzde 80'ini ülkemizde üretebileceğiz. Özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Yerli katma değer konusunda başarıya ulaşmak için hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir modeli geliştirmek için gayretimizi sürdürüyoruz.Nihai amaç ekonomiye katma değerli üretim öncülüğünde çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı."Elazığ milli gelirini 12 kat arttırdı"Elazığ'ın 17 senede milli gelirini 12 kat artıran bir şehir olduğunun altını çizen Varank, "Yıllar içinde kendini sürekli geliştiren bir Elazığ görüyoruz.16 yılda 533 firmaya yatırım teşviği verdik ve bu sayede 4,5 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik.Bu yatırımlar 11 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları sağladı.Kobiler ekonomimizin omurgası.2002'ye kadar ilimizde sadece 77 kobimiz KOSGEB desteklerinden faydalanabilmiş.Biz 16 yılda farklı sektörlerde faaliyet gösteren üç bin 600 kobimize ulaştık, iş imkanlarını ve kapasitelerini geliştirdik.Tüm bunları yaparken, işin Ar-Ge kısmını da geliştirmeye özen gösterdik.Bugün Elazığ yüzde 75 doluluk oranıyla faaliyet gösteren bir Teknopark'a sahip. Fırat Kalkınma Ajansımız ilimizde 168 projeye 59 milyon liralık destek sağladı.Tüm bu projeler, ilimizin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir kaldıraç rolü üstlendi, Elazığ'ın rekabet gücü kazandırdı.Bu manada yine bugün çok hayırlı gelişmelere beraber şahitlik etmek için bir aradayız. Cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında 3 farklı projenin imza törenini gerçekleştireceğiz.Kurulacak olan nitelikli işgücü ve yenilikçi girişimci yetiştirme merkezi, ilimizde ve bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanın yetiştirilmesini sağlayacak.Merkez, ticaret ve sanayi odası tarafından bu anlamda dile getirilen sorunların çözümü konusunda da yardımcı olacak.Fuar merkezi projemiz, Elazığ'ın bölgede fuarcılık alanında önemli bir üs olmasın sağlayacak ve iç ticaretin canlanmasında oldukça faydalı olacak. Endüstriyel tasarım merkeziyse, imalat sanayi firmalarımızın inovasyonla bütünleşmesi ve rekabet güçlerini artırmasında rol oynayacak.Bu saydığım projelerle, ilimize 11 milyon 250 bin liralık ajans kaynağını da aktarmış olacağız. Gelmeden önce karşılaşabileceğimiz talepler ve sorunlarla ilgili arkadaşlarımı çalıştırdım. 2. OSB'ye ilişkin uygulama projelerinizi bekliyoruz. Geldikten sonra altyapı ihalenizi inşallah gerçekleştireceğiz. Talebiniz olursa, özellikle gıda sektörü gibi ihtisas sanayi sitelerine kredi desteği verebiliriz.Palu, Karakoçan ve Kovancıları kapsayan ortak OSB talebinizi, ihtisas OSB şekilde talebe dönüştürülmesi lazım" diye konuştu.Elazığ'ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'ye her zaman en güçlü şekilde destekleyen illerin başında geldiğine de değinen Varank, "31 Mart yerel seçimlerinin sadece bir yerel seçimden ibaret olmadığını da kaydetti.Bakan Varank'ın konuşması sonrası hazırlanan 3 ayrı protokolün imza töreni gerçekleştirildi. - ELAZIĞ