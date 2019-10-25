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Bakan Varank'tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki

Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde katılımcılara izletilen tanıtım filmine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları...

25.10.2019 15:30Bakan Varank'tan teknolojiyi kötüleyen tanıtım filmine tepki
Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde katılımcılara izletilen tanıtım filmine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları şehirlerde yaşatabilmemiz için aslında teknolojinin de vaat ettiği büyük imkanlar var" dedi.
Kocaeli'de gerçekleştirilen Kartepe Zirvesine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katılımcılara seslendi. Yaptığı konuşmada "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konusunda teknolojinin önemli yer tuttuğunu kaydeden Varank, programın başlangıcında izletilen salondaki katılımcılara izletilen tanıtım filminde teknolojinin olumsuz olarak eleştirilmesine dikkat çekti. Anlaşmalı reklam ajansı RNA tarafından hazırlanan tanıtım filmine tepki gösteren Bakan Varank, "İzlediğimiz görüntüde teknoloji biraz olumsuz yansıtılmış olsa da aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yanında mutlu insanları şehirlerde yaşatabilmemiz için aslında teknolojinin de vaat ettiği büyük imkanlar var" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Mustafa Varank, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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